Poutine a signé un décret pour limiter les importations et les exportations. McDonald’s et Starbucks ferment tous les magasins en Russie

7:14

Aiea s’écrase dans une usine de drogue nucléaire à Kharkiv

L’Ukraine a déclaré à l’Agence internationale de l’énergie atomique (Aiea) qu’une installation de recherche nucléaire qui produit des radio-isotopes à des fins médicales et industrielles a été endommagée par le bombardement russe de la ville de Kharkiv. C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, soulignant que le bombardement n’avait pas provoqué d’augmentation des niveaux de radiation sur le site. « Nous devons agir maintenant pour éviter un accident nucléaire en Ukraine qui pourrait avoir de graves conséquences pour la santé et l’environnement. Nous ne pouvons pas attendre », a déclaré Grossi.

L’usine touchée de Kharkiv est utilisée pour la recherche et le développement de radio-isotopes utilisés en médecine nucléaire, a indiqué l’AIEA sur son site Internet, ajoutant que les matières nucléaires de l’usine étaient « sous-critiques » et en très faibles quantités. Les estimations de l’agence des Nations Unies confirment que les dommages signalés n’ont pas entraîné la propagation de matières radiologiques dangereuses, a écrit Grossi. Cependant, « il y a eu plusieurs épisodes qui ont mis en péril la sécurité des sites nucléaires en Ukraine », a écrit le directeur général de l’AIEA, rappelant que le 27 février un missile a touché une installation de stockage de déchets nucléaires à Kiev. radioactivité, et que le 4 mars, la centrale nucléaire de Zaporizhzhya a été touchée et incendiée. L’AIEA affirme avoir perdu le contact avec plusieurs institutions utilisant des sources de radiologie de « catégorie 1-3 » à Marioupol, dont le centre de cancérologie, « dont le statut de sécurité ne peut être confirmé » pour le moment.