Poutine a pris la décision d’attaquer l’Ukraine, dit Biden

+



Biden accuse la Russie de provoquer la désinformation en accusant l’Ukraine d’avoir provoqué les attentats (Photo : Win McNamee/Getty Images)

Ou le président des États-Unis, Joe Bidena déclaré ce vendredi 18 qu’il croyait que Vladimir Poutine avait pris la décision d’attaquer Ukraine. Les remarques ont été faites lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche à la suite d’appels téléphoniques avec d’autres dirigeants occidentaux.

savoir plus

Interrogé par des journalistes s’il croyait que la Russie avait pris la décision d’attaquer, le président a répondu « oui » et a ajouté que sa perception était basée sur des rapports de renseignement américains.

Il n’a pas exclu les résolutions diplomatiques, mais a souligné que toute action militaire avant la prochaine rencontre entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le chancelier russe Sergueï Lavrov fermerait cette voie. Il prend des décisions », a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé si une résolution diplomatique était « hors de propos », le président a répondu que « la diplomatie est toujours une possibilité ».

Avant la conférence de presse, Biden a travaillé avec des dirigeants britanniques, canadiens, français, allemands, italiens, polonais et roumains, ainsi qu’avec l’Union européenne et l’OTAN, pour maintenir une position unifiée sur les tensions en Ukraine. Depuis la semaine dernière, les États-Unis ont averti que la Russie pourrait frapper « à tout moment ».

Vendredi également, les États-Unis ont déclaré qu’environ 190 000 soldats russes étaient déployés en Ukraine et à proximité, bien que la Russie ait annoncé un retrait des troupes ces derniers jours. Ce nombre est bien supérieur aux 130 000 fin janvier.Les Américains ont également répété les avertissements que Moscou tenterait de faire des provocations ukrainiennes pour justifier une invasion de son petit voisin.

En plus d’accuser la Russie d’être responsable des récentes cyberattaques contre le ministère ukrainien de la Défense et de grandes banques, l’Ukraine, Donetsk et Louhansk Russie.

Cette décision a fait craindre que la Russie n’utilise le conflit dans la vallée du Donbass pour justifier une invasion de l’Ukraine. Les provinces ont signalé ce vendredi qu’elles évacuaient leurs civils.

Biden a déclaré aux journalistes que la Russie avait provoqué la désinformation en accusant l’Ukraine d’avoir provoqué les attaques.

« Nous continuons de voir de plus en plus de désinformations diffusées auprès du public russe, y compris des séparatistes soutenus par la Russie, alléguant que l’Ukraine envisage de lancer une offensive massive dans le Donbass », a déclaré Biden. La conviction de base est que l’Ukraine choisira cette fois, avec plus de 150 000 soldats déployés à ses frontières, pour aggraver le conflit. »

« Tout cela est conforme aux directives que la Russie utilisait auparavant », a-t-il ajouté. « Cela est également conforme au scénario prétexte que les États-Unis et nos alliés et partenaires mettent en garde depuis des semaines. »

Dans le même temps, le Kremlin a annoncé ce week-end un exercice nucléaire majeur qui comprendra le lancement de missiles balistiques et de croisière, a déclaré le ministère de la Défense du pays. Cette décision sera suivie de près par le président Vladimir Poutine. (AVEC AGENCE INTERANSIONNELLE)