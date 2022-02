Poutine a gravement enfreint la loi, nous répondrons par des sanctions, ça sonne depuis l’Europe. Biden signe une nouvelle commande

« C’est (…) une grave violation de la souveraineté et de l’intégrité de l’Ukraine », a-t-il ajouté. Le Premier ministre britannique a déclaré Boris Johnson et a qualifié la décision du chef du Kremlin de « mauvais présage » pour l’Ukraine.

« L’Allemagne, la France et les États-Unis condamnent fermement la décision du président russe (Vladimir Poutine) » a déclaré le chancelier allemand Steffen Hebestreit.

Dirigeants de l’UE : une grave violation du droit international

« La reconnaissance de deux territoires séparatistes en Ukraine est une grave violation du droit international, de l’intégrité territoriale de l’Ukraine » et l’accord de Minsk (sur la paix dans le Donbass) », a écrit Charles Michel, président du Conseil de l’Europe, sur Twitter. Selon lui, l’UE et ses partenaires réagiront de manière unie, décisive et décisive en solidarité avec l’Ukraine.

Michel a de Leyenova plus tard, dans une déclaration commune, ils ont déclaré que Les 27 pays de l’UE répondront par des sanctions contre ceux qui ont contribué à la reconnaissance de la République populaire proclamée par les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. « L’Union réaffirme son soutien indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de frontières internationalement reconnues », a déclaré le haut responsable de l’UE.

« Nous sommes confrontés aux sanctions qu’ils ont imposées. » Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi dans un discours que l’Occident chercherait toujours des excuses pour des sanctions.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, déclare que le Kremlin continue de saper les efforts de résolution du conflit, violé le traité de Minsk, incité au conflit dans l’est de l’Ukraine et cherché une excuse pour ré-envahir l’Ukraine. Stoltenberg a demandé à Moscou de cesser d’attiser le conflit et d’opter pour la diplomatie.

Outre les responsables de l’UE, le Royaume-Uni s’est prononcé en faveur de sanctions directesqui sera présenté mardi par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et des représentants de Lituanie et de Lettonie.

Président de la France Emmanuel Macron après la tenue des pourparlers sur la sécurité nationale en raison des récents développements en Ukraine, appelant à une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU et à la mise en œuvre de sanctions européennes ciblées. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré qu’il considérait la décision de la Russie comme une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine. « Non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ».

Biden signe un décret exécutif

La Maison Blanche a annoncé le président Joe Biden a signé un décret interdisant aux Américains d’investir ou de faire du commerce dans les territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine. La décision américaine annoncée ne fait pas partie des sanctions prévues dans le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le bureau de Biden avait précédemment annoncé qu’il se préparait à de nouvelles mesures de représailles.

Le règlement interdit aux Américains de faire de nouveaux investissements dans la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk et d’importer directement ou indirectement des biens, des services ou des technologies. de l’est de l’Ukraine. L’ordonnance permet également d’imposer des sanctions à toute personne déterminée à opérer dans cette partie de l’Ukraine.

Bloomberg rapporte que tous les employés restants du département d’État américain ont reçu l’ordre de quitter l’Ukraine à la lumière de l’aggravation de la crise. « L’ambassade avait auparavant déménagé de Kiev à l’ouest de Lviv. Il a maintenant déménagé en Pologne. » La correspondante de Bloomberg, Jennifer Jacobs, a écrit sur Twitter.