Poutine a averti la Finlande que l’adhésion à l’OTAN était une erreur. Lavrov a déclaré que l’Occident avait lancé une « guerre hybride totale ». – Observateur

Ministres du G7 : « Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie tente de modifier par l’agression militaire »

Avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN prévue samedi après-midi à Berlin, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis au Weissenhaus, également en Allemagne, pour discuter de la situation actuelle en Ukraine.

La réunion, qui a débuté jeudi, s’est terminée ce matin par la publication d’une déclaration dans laquelle les pays du G7 (dont la Russie a été suspendue en 2014) se sont engagés à ne jamais reconnaître les frontières que la Russie entend imposer à l’Europe de l’Est, notamment en reconnaissant la sécession de territoires en Ukraine et l’annexion d’une partie du territoire de l’Ukraine.

« Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie tente de modifier par l’agression militaire, et nous maintiendrons notre engagement à soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris la Crimée, et de tous les pays », indique le communiqué. Gardien.

« Nous réaffirmons notre détermination à continuer d’accroître la pression économique et politique sur la Russie, à continuer d’agir dans l’unité », a déclaré le G7.

Le G7 est le groupe de pays le plus développé au monde et comprend l’Allemagne, les États-Unis, le Canada, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Outre les sept pays, l’Union européenne est observateur à la réunion du G7. Auparavant connu sous le nom de G8, car il incluait la Russie, il est revenu à la désignation G7 lorsque la Russie a été suspendue du groupe suite à son annexion de la Crimée en 2014.