Pourquoi Poutine peut-il penser qu’il a gagné ?

La Russie a dû se retirer de Kiev, a subi plusieurs revers militaires, a fait face à des sanctions sans précédent et à une condamnation internationale généralisée. Qualifier de succès une telle série de difficultés et d’échecs totaux, comme l’a fait le Kremlin, pourrait être considéré comme un travail de propagande, d’hypocrisie ou même d’auto-illusion.

Les dirigeants du Kremlin semblent vraiment croire leurs affirmations, a-t-il déclaré Stanovaya. Il a ajouté qu’il avait suivi les déclarations, le comportement et les décisions de Poutine pendant deux décennies. Pendant ce temps, il aurait formé une image complète des calculs du président.

Fin mai, les dirigeants russes semblaient être parvenus à la ferme conclusion qu’ils gagneraient le conflit avec l’Ukraine à long terme. Contrairement aux premiers mois chaotiques de la guerre, Poutine avait un plan clair. Il se compose de trois dimensions et selon Famille Stanovaya on peut l’imaginer comme une matriochka stratégique. Chaque aspect s’emboîte pour former un grand plan qui transcende l’Ukraine.

Cela peut sembler surréaliste, et après tout, cela révèle à quel point Poutine est détaché de la réalité. Mais pour l’Occident, qui aide à défendre l’Ukraine contre l’agression russe, il est important de bien comprendre les espoirs et les plans de Poutine, soulignent les analystes.

Washington ne veut pas risquer la colère de Poutine

L’objectif le plus petit, le plus pragmatique et le plus réalisable concerne les ambitions territoriales de la Russie en Ukraine. N’ayant pas réussi à progresser de manière significative dès les premiers jours de la guerre, Moscou a aussitôt réduit ses ambitions et abandonné l’idée de s’emparer de Kiev. Un objectif plus réaliste semble désormais être de prendre le contrôle des régions de Donetsk et Louhansk et de créer un corridor terrestre qui donnerait accès à la Crimée. Selon le Kremlin, cet objectif peut être atteint en un rien de temps, explique le commentateur du New York Times.

Poutine croit clairement que le temps est de son côté pour cet objectif, qui a un poids géopolitique minime pour le Kremlin. C’est compréhensible. L’aide militaire occidentale a montré ses limites et Washington a signalé qu’il n’était pas prêt à risquer la colère de Poutine en franchissant les lignes rouges. Les précédentes menaces de Poutine d’utiliser des armes nucléaires semblent avoir fonctionné.

L’Occident n’interviendra pas directement ou n’aidera pas l’Ukraine dans la mesure où cela pourrait conduire à une défaite militaire russe. Malgré toutes les déclarations, il existe aujourd’hui une opinion commune parmi les pays occidentaux selon laquelle l’Ukraine ne pourra pas reprendre le territoire occupé par les troupes russes. Moscou semble croire que tôt ou tard l’Occident abandonnera complètement cette idée. La partie orientale de l’Ukraine serait alors effectivement sous contrôle russe.

Poutine mise sur l’élite ukrainienne

Le prochain objectif de Poutine semble être de forcer Kyiv à se rendre. Il ne s’agit pas des territoires occupés, mais de l’avenir du reste du territoire ukrainien, qui a une signification géopolitique beaucoup plus grande. Concrètement, la capitulation signifie que Kyiv acceptera les exigences de la Russie, qui peuvent se résumer à la « désukrainisation » et à la « rusification » du pays. La Russie installera un nouveau gouvernement qui annulera la coopération avec l’Occident, selon l’analyste Stanovaja en commentaires pour le New York Times.

Poutine estime que réaliser quelque chose comme cela pourrait prendre beaucoup de temps. Le Kremlin prédit que d’ici un à deux ans, l’Ukraine fatiguée par la guerre sera profondément démoralisée et incapable de fonctionner normalement. Alors les conditions pour renoncer étaient probablement réunies.

Alors que Kyiv se rapprochait de l'OTAN et que le conflit dans le Donbass atteignait une impasse, Poutine est devenu de plus en plus obsédé par l'Ukraine.





A ce stade, selon les calculs du Kremlin, l’élite ukrainienne pourrait se scinder et l’opposition cherchant à mettre fin à la guerre s’unirait pour renverser le gouvernement Zelenskyi. Ainsi, la Russie n’a pas à occuper militairement Kyiv, elle tombera d’elle-même. Stanovaja croit que Apparemment, Poutine n’a rien vu qui puisse empêcher ce processus.

Il y a beaucoup de débats sur ce qui est le plus important pour Poutine dans sa guerre : stopper l’expansion de l’Alliance de l’Atlantique Nord, ou son ambition d’étendre le territoire russe et d’annexer au moins une partie de l’Ukraine. Mais ces deux questions sont liées.

Alors que Kyiv se rapprochait de l’OTAN et que le conflit dans le Donbass atteignait une impasse, Poutine est devenu de plus en plus obsédé par l’Ukraine. Il a vu comment un pays qu’il croyait appartenir historiquement à la Russie écoutait son plus grand ennemi. En réponse, le territoire ukrainien est devenu une cible en plus des affrontements de l’alliance – mais ne le remplace pas, comme beaucoup le pensent.

Le mauvais ouest et le bon

Vient ensuite le troisième objectif stratégique de la guerre de Poutine contre l’Ukraine, le plus important d’un point de vue géopolitique : la création d’un nouvel ordre mondial. Beaucoup pensent que Poutine considère l’Occident comme une puissance ennemie déterminée à détruire la Russie. Taťana Stanovajaova mais il pense que pour Poutine il y a deux Ouest : le mauvais et le bon.

Le « Bad West » représente l’élite politique traditionnelle qui gouverne actuellement les pays occidentaux, écrit le commentateur du New York Times. Poutine semble les voir comme des esclaves étroits d’esprit dans le cycle électoral qui ignorent les véritables intérêts nationaux et sont incapables de réflexion stratégique.

Le « Good West » remet lentement en question le statu quo avec un certain nombre de dirigeants à vocation nationale.





Aux yeux du président russe, le « Good West » se compose d’Européens et d’Américains ordinaires qui veulent avoir des relations normales avec la Russie, et d’hommes d’affaires qui veulent bénéficier d’une coopération étroite avec leurs homologues russes.

Aux yeux de Poutine, le « mauvais Ouest » décline et s’effondre, tandis que le « bon Ouest » remet lentement en question le statu quo, aux côtés de dirigeants nationalistes tels que Viktor Orbán en Hongrie, Marine Le Pen en France, et même Donald Trump en les États Unis. Ces politiciens sont prêts à détruire l’ordre ancien et à créer un nouvel ordre.

Poutine pense que la guerre contre l’Ukraine et toutes ses conséquences, telles que la forte inflation ou la flambée des prix de l’énergie, favoriseront un « bon Occident » et aideront les gens à se soulever contre les établissements politiques traditionnels. La Russie pourra alors revenir à toutes les exigences de sécurité énoncées dans un ultimatum de décembre aux États-Unis et à l’Alliance de l’Atlantique Nord.

Selon Stanovajaová, une bonne nouvelle en découle. Le fait que ce plan paraisse réaliste à Poutine pourrait empêcher une escalade nucléaire à court terme. Mais la mauvaise nouvelle est que, tôt ou tard, Poutine sera contraint de faire face à la réalité.

Lorsque ses plans tournent mal et que sa frustration grandit, il est susceptible d’être le plus dangereux. Pour éviter un affrontement catastrophique, l’Occident doit vraiment comprendre à quoi il a affaire dans l’affaire Vladimir Poutine, concluent les analystes Taťána Stanovajaová a commenté dans le journal américain The New York Times.

Une sélection de commentaires, d’analyses et de reportages de médias étrangers préparés par tpán Sedláček.