Pourquoi Galilee Montijo n’est plus exclusif à Televisa et combien gagne-t-il

Galilea Montijo tient le rôle principal de Hoy depuis plus de 13 ans Photo : Instagram/@galileamontijo

En 2017 télévision passer l’un des premiers grande crise économique qu’ils n’ont pas été en mesure de surmonter ou d’améliorer jusqu’à présent. Par mesure d’urgence, ils ont choisi de retirer le fameux « contrat exclusif » artistes, comédiens, chanteurs, chauffeurs et journalistes ont eu pendant de nombreuses années. Galilée Montijo est l’un des plus touchés, comme le mentionnent plusieurs journalistes des médias et du divertissement qu’il gagne 1 million de pesos par mois grâce à ce contrat.

Au début de la même année, plusieurs artistes -surtout des acteurs- qui n’avaient jamais joué un grand rôle dans des projets télévisuels ont commencé à travailler pour d’autres compagnies telles que Aztèque TV. mois plus tard Des personnalités étonnamment célèbres commencent à travailler sur des plateformes de streaming ou des chaînes de télévision aux États-Unis.

Revue de divertissement NoteTV l’a publié de nombreux talents de la station de télévision San ngel a perdu le contrat exclusif où juste par le fait de ne pas travailler ailleurs, ils reçoivent un montant économique mensuel quel que soit le projet qui le nécessite.

Horacio Villalobos a déclaré que son contrat était de 1 million de pesos par mois Photo : Instagram/@galileamontijo

Maître de cérémonie Horace Villalobos cette fois-là, il a confirmé à l’émission de radio Tire sur Margot, tire que l’un des présentateurs de télévision les plus célèbres du Mexique a non seulement perdu les négociations pour maintenir son contrat d’exclusivité, mais pourrait également quitter la chaîne de télévision :

Galilée Montijo a une exclusivité d’un million de pesos sur Televisa et maintenant ils le prennent; J’ai dit jamais étudié, incroyable non? Le pire, c’est qu’il reste 5 minutes de jeunesse à cette femme, parce que ce monde -le monde du divertissement- est beaucoup plus cruel envers les femmes que les hommes, donc ces belles femmes des années 90 n’ont pas encore commencé à lire, ne vont-elles pas le faire les journalistes les aiment ? Carmen Aristegui Cette Denise Merker. Ce qui est maintenant mentionné, c’est que voulez sauter la frontière et l’essayer sur Univision ou Telemundo« , il a mentionné.

La même année, le journaliste Michoacan Gustave Mendoza partagé sur le podcast Dernières nouvelles de Franck que ce n’était pas qu’une rumeur, qu’en tant que conducteur viens joie tout est devenu réel et ce n’était plus quelque chose à discuter mais à trouver un moyen pour lui de rester dans la série. Aujourd’hui et n’allez nulle part ailleurs.

« Ce que Horacio Villalobos a publié est réel parce que nous savions déjà que ce n’était pas seulement lui mais la majeure partie de la matinée. Aujourd’hui. Ils recherchent de bonnes affaires de peur qu’il n’aille ailleurs et continue le matin », dit-il.

Galilée a conclu un bon accord avec Televisa Ig : @galileamontijo

En 2018 et après avoir également perdu son exclusivité, Jean Joseph Origine commenter un programme ne peux pas que presque tout a été liquidé du contrat et qu’il n’y aura pas de renouvellement, à part le fait que le chauffeur a conclu une bonne affaire mais ne l’a pas renouvelé pour ce qui était si tôt, contrairement à celui mentionné un an auparavant.

«Eh bien, je peux en parler parce que si tout se termine bien et je continuerai à travailler quand ils me le diront et je le pourrai. C’est Galilée Montijo qui s’est fâchée quand ils lui ont dit qu’ils ne renouvelaient pas son contrat car généralement rien n’était donné, mais ils se sont bien terminés car Televisa a proposé de le payer pour le projet et c’était beaucoup plus rentable pour lui», ont assuré les journalistes.

Galilée Montijo Ines Gomez Mont (Photo: Instagram)

Depuis lors, Galilee n’a cessé de travailler sur des projets nécessitant des pilotes tels que petit géantS, nuit mexicaine, entre autres.

La Galilée est actuellement dans l’œil du cyclone Pour ton amitié avec chauffeur Inés Gómez Mont et la situation vécue par ces derniers.

