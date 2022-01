Pourquoi Benzema ne figure-t-il pas parmi les trois finalistes du prix The Best 2021 ?

Il n’y a jamais eu de pluie que tout le monde aime… et dans le football ça arrive, et ça arrive souvent. Ça se voit dans le Ballon d’Or, et ça se voit aussi face au prix The Best qui rassemble toutes les données qui ont été et seront de chaque joueur durant l’année 2021. Malgré ses immenses mérites individuels, Karim Benzema n’était pas sur la liste restreinte des trois.

Un où ils sont Robert Lewandowski, Mohamed Salah et Lionel Messi, mais pas Benzema. Karim, l’un des dirigeants du Real Madrid, est absent de la liste restreinte malgré son numéro en 2021.

avec le Réal Madrid, tout au long de l’année civile, Benzema a ajouté un total de 38 buts répartis dans toutes les compétitions. Avec la France, l’équipe avec laquelle il est revenu aux portes du Championnat d’Europe, il en a ajouté neuf de plus. Au total, 47 buts pour le Français.

Dans ‘doit’, titre. Zéro avec le Real Madrid et un avec la France. C’était l’UEFA Nations League, où il a marqué en finale. Aux Euros, la France a été battue en huitièmes de finale par la Suisse lors d’une séance de tirs au but.

Comme pour les autres candidats, les avantages de Robert Lewandowski sont ses objectifs et les titres remportés avec le Bayern Munich. Quant à Leo Messi, tout s’est fait avec Bara malgré les obstacles en Liga et avec l’Argentine avec laquelle il a soulevé la Copa América. Avec le PSG, en ce moment, un peu. Salah, quant à lui, compte 23 buts cette saison sans le ‘9’.

C’est très possible, s’il y avait quatre joueurs en lice, Benzema serait en finale… mais il n’y en a que trois. Et, comme dit au départ, il n’y a jamais une pluie que tout le monde aime. Surtout dans le foot.

