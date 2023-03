Pour l’amour de Dieu, ouvrez la porte ! cria le capitaine désemparé au copilote avant de s’écraser

« Pour l’amour de Dieu, ouvrez la porte ! Ouvre la porte! » a crié le commandant de bord de l’avion Barcelone-Düsseldorf, Patrick Sondheimer, au copilote en tentant de monter dans le cockpit. Mais Andreas Lubitz n’a pas répondu à ses appels. Le vol du matin était complètement routinier jusqu’à ce que le commandant de bord se rende aux toilettes.

Selon le journal Bild, Sondheimer peut d’abord être entendu sur la bande s’excusant auprès des passagers pour avoir décollé avec 26 minutes de retard et promettant de le rattraper pendant le vol. Puis il a parlé calmement à Lubitz pendant vingt minutes, qui lui a proposé de rebondir à tout moment s’il n’arrivait pas à Barcelone.

À 10 h 27, l’avion est monté à une altitude de croisière de 38 000 pieds (11 600 mètres) et le commandant de bord a appelé Lubitz pour commencer les préparatifs d’atterrissage à Düsseldorf. Lorsque le copilote a terminé les procédures d’inspection, il a assuré au commandant de bord qu’il pouvait quitter le poste de pilotage. Après deux minutes, Sondheimer a été entendu donner des ordres à Lubitz, en disant « Vous pouvez prendre le relais ».

A 10h29, le radar de vol a noté que l’avion avait commencé à descendre. Dans la première minute, il a chuté de 316 pieds (100 mètres), dans la minute suivante, il était en baisse de 1 800 pieds (550 mètres) par rapport à son altitude d’origine.

A 10h32, les contrôleurs aériens ont tenté de contacter l’avion mais n’ont reçu aucune réponse. A ce moment, une alarme automatique retentit dans le cockpit, prévenant d’une descente brutale.

Soudain, il y eut une forte détonation, probablement le résultat de la tentative du capitaine d’entrer dans la cabine. « Pour l’amour de Dieu, ouvrez la porte ! » a crié le capitaine, et les premiers cris des passagers ont également été entendus sur l’enregistrement.

L’avion s’est écrasé à flanc de montagne au milieu des cris des passagers

À 10 h 35, alors que l’avion se trouvait à 7 000 pieds (2 100 mètres), une série de sons métalliques forts pouvait être entendue sur l’enregistrement, selon les journaux allemands. Les enquêteurs français ont précédemment déclaré que le capitaine avait tenté d’ouvrir la porte blindée bloquée avec une hache. Après une minute et demie, un autre avertissement automatique retentit dans le cockpit indiquant au pilote de commencer à monter.

A 10h38, en dehors du moteur, la respiration d’un second pilote, totalement silencieuse, est reconnaissable sur les images.

Deux minutes plus tard, l’avion a percuté le flanc de la montagne avec son aile alors que les passagers criaient. Il n’en reste pratiquement plus rien. Une collision à plus de 700 kilomètres à l’heure n’a aucune chance de survie.

Ces derniers jours, l’enquête sur l’accident d’avion, qui a tué les 150 personnes à bord, s’est principalement concentrée sur le copilote Lubitz. Le parquet allemand a indiqué vendredi que le jeune homme souffrait de problèmes de santé non précisés, était constamment suivi par des médecins, mais avait caché sa maladie à ses employeurs.

Les médias allemands, citant leurs sources, ont rapporté que Lubitz était soigné par des psychiatres et des neurologues et aurait également eu des problèmes de vision, et aurait ainsi perdu sa licence pour piloter l’avion. Cependant, les enquêteurs n’ont pas officiellement confirmé cette information.

Selon un journal allemand, la police a trouvé beaucoup de drogue lors de la perquisition

papier allemand Die Welt dimanche, citant des enquêteurs anonymes, a déclaré que la police avait trouvé un certain nombre de drogues différentes lors d’une perquisition dans l’appartement de Lubitz à Düsseldorf. Selon lui, il existe des preuves irréfutables que l’homme souffrait d’une grave maladie psychosomatique. « Il a été soigné par plusieurs neurologues et psychiatres », a déclaré l’un des principaux chercheurs au quotidien allemand sous couvert d’anonymat.

Selon lui, Lubitz souffrait d’un fort syndrome de fatigue subjective et d’une grave dépression. Cela découle des documents que la police a confisqués à son domicile. Les différents enregistrements et contenus de l’ordinateur confisqué vont maintenant être examinés plus en détail par les enquêteurs.

Lors d’une perquisition dans l’appartement de Lubitz à Düsseldorf jeudi, les enquêteurs ont trouvé, entre autres, un certificat d’incapacité valable même le jour de l’accident (Vous pouvez lire les détails ici). Die Welt a précisé dimanche qu’il était répertorié pour la période du 19 au 26 mars. L’engin piloté par Lubitz s’écrase le 24 mars.

Dans une interview avec Bild, l’ancien partenaire de Lubitz a expliqué qu’il lui avait dit dans le passé qu’un jour il ferait quelque chose qui changerait tout le système et que tout le monde connaîtrait son nom. On dit que cette phrase lui est venue à l’esprit lorsqu’il a appris l’accident d’avion. Selon Bild, Maria, comme on appelle l’ex-petite amie de Lubitz, était hôtesse de l’air et le couple a volé ensemble pendant cinq mois l’année dernière (Plus de détails, y compris pourquoi le couple a rompu, peuvent être trouvés ici).

Bien que l’on soupçonne que le copilote ait volontairement dirigé l’Airbus vers le sol, les enquêteurs n’ont toujours pas exclu qu’un problème technique soit la cause de l’accident. Selon Welt Germany, des éléments sur la vie de Lubitz et d’autres causes possibles de l’accident sont en train d’être rassemblés par 200 enquêteurs.

Des experts ont collecté des restes

Pendant ce temps, sur les lieux de la tragédie dans les Alpes françaises, des experts ont isolé 78 profils ADN individuels des restes des victimes à utiliser pour l’identification. C’est ce qu’ont relaté dimanche les représentants du parquet de Marseille, cités par l’agence de presse AFP. Tous les corps devraient être récupérés d’ici la fin de la semaine prochaine, ont-ils précisé. Malgré le grand nombre de membres de l’équipe de recherche déployés, le travail a été compliqué par le terrain montagneux inaccessible.

Ce n’est qu’après que les experts médico-légaux auront obtenu les restes des victimes que l’équipe du site de l’accident commencera à sécuriser l’épave pour une enquête plus approfondie sur la cause de l’accident. Ils chercheront très assidûment une deuxième boîte noire avec des journaux de vol, qui, selon le procureur Brice Robin, n’a pas encore été trouvée.

Dimanche, le parquet français a également démenti les informations de certains médias selon lesquelles le corps du copilote de Lubitz aurait été identifié. »Nous n’avons pas identifié la victime, seulement des traces ADN », a déclaré le procureur Robin. Les profils obtenus vont maintenant être comparés à des échantillons d’ADN des proches des victimes.

Les sauveteurs travaillant sur le site de l’accident près du village de Prads-Haute-Bléone tentent maintenant de construire une route praticable pour permettre aux voitures d’atteindre l’épave. Maintenant, c’est seulement possible à pied. L’équipe de recherche a transféré les matériaux trouvés sur des cordes descendues des hélicoptères. Ils ne pouvaient même pas atterrir sur la pente raide.

Équipe de secours à la recherche du site du crash de l’avion écrasé :