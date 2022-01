Pour la première fois un film dominicain a été tourné en France

Les dominicains Ronni Castillo, Jalsen Santana et Leticia Brea misent sur la collaboration entre les deux cultures

Après six mois de pré-production, les dominicains Leticia Brea, Jalsen Santana et Ronni Castillo coproduisent un nouveau film dans la ville française de Vannes qui unit les deux cultures et renforce l’internationalisation du cinéma créole.

Il s’agit du premier film dominicain réalisé dans une ville française, sous la direction de Ronni Castillo de la Dominique, avec des performances des excellents Jimmy Jean-Louis et Jalsen Santana. Ronni, qui a vécu et évolué en tant que cinéaste pendant un an en France, a souligné le soutien logistique de la société Ouest Cine, qui a facilité le développement de la production ici, avec des contacts et le lieu paradisiaque où tourne actuellement l’équipe dominicaine. . .

« Tourner en France est un rêve pour nous. Des mois de préparation grâce au soutien de DJBC, et de sa réalisatrice Marianna Vargas, à la collaboration de personnalités comme Freddy Ginebra, Erick Fournier l’Ambassadeur de France en République Dominicaine, le commissaire du cinéma de Bretagne, et l’Ambassade dominicaine à Paris, nous ont pu constituer une équipe sous la production Leticia Brea, pour faire un film dans ce lieu qui offre au cinéma dominicain une nouvelle connexion culturelle », Jalsen Santana prospère.

Jalsen Santana et Leticia Brea font appel au courage fondamental qui émane du septième art lui-même pour visualiser et enfin donner vie à cette production, en prenant tous les risques en tant que cinéastes, non seulement en regardant à l’intérieur, mais en libérant leurs idées vers d’autres terres et en renforçant leurs maisons de production. . . Moins de glace Un projet plus important, c’est le deuxième de plusieurs déjà prévus.

Pour Ronni Vannes, ce fut le coup de foudre. En 2018, sa femme, originaire de la ville de Saint-Nolff, lui fait découvrir la « Cité des Vénètes », et ce fut un coup de cœur : « J’ai tout de suite su que j’allais filmer ici… un cadre très impressionnant, qui serait un endroit de rêve pour tout réalisateur. »

Il a été souligné que l’équipe a filmé en Bretagne avec toutes les mesures de biosécurité, à part arriver dans le pays avec les trois doses des vaccinations appropriées, qui sont actuellement requises à cet endroit.

Les Dominicains tourneront jusqu’au 21 janvier, et l’idée est de pouvoir découvrir des vues impressionnantes sur la ville et ses environs, et en quelque sorte, les immortaliser grâce au pur talent dominicain.