Pour la première fois depuis leur prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans sont en action en Europe

Oslo – Une délégation du mouvement islamiste au pouvoir en Afghanistan, les talibans, mène les premiers pourparlers officiels en Europe depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan en août. Selon l’AP, la réunion à huis clos a eu lieu dans un hôtel dans les montagnes au-dessus de la capitale norvégienne, Oslo. Les pourparlers de trois jours, qui visent principalement à atténuer la crise humanitaire dans le pays, ont débuté dimanche par des rencontres en face à face entre des représentants des talibans et de la société civile.

Selon l’AP, les représentants des talibans entraîneront sans aucun doute le déboursement de près de dix milliards de dollars (près de 215 milliards de couronnes) aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux. Dans le même temps, l’Afghanistan fait face à la menace d’une aggravation de la crise humanitaire.

« Nous leur demandons de tirer profit des actifs afghans et de ne pas punir les Afghans ordinaires pour un débat politique », a déclaré dimanche soir le délégué taliban Shaafiullah Azam. « A cause de la famine, à cause de l’hiver meurtrier, je pense qu’il est temps pour la communauté internationale de soutenir les Afghans, pas de les punir pour les conflits politiques », a déclaré Azam.

Avant les pourparlers, des diplomates occidentaux ont rencontré des femmes afghanes et des militants des droits de l’homme pour entendre les demandes des représentants de la société civile en Afghanistan et de la diaspora afghane, ainsi que leur évaluation de la situation actuelle. La réunion a également été suivie par des représentants de l’Union européenne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie et de la Norvège.

Dans une déclaration conjointe publiée sur Twitter par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid sur Twitter ce soir, les participants ont convenu que « la compréhension et la coopération sont les seules solutions à tous les problèmes de l’Afghanistan » et ont souligné que « tous les Afghans doivent travailler ensemble pour un résultat politique ». , et une meilleure sécurité dans le pays ».

L’ONU a fourni des liquidités à l’Afghanistan et a permis au gouvernement taliban de payer les importations, y compris l’électricité. Cependant, les gouvernements étrangers ne reconnaissent pas le gouvernement taliban en raison du passé du mouvement radical. Les islamistes ont pris le pouvoir en Afghanistan en août dernier lorsque les dernières forces américaines et alliées se sont retirées du pays.

Les comptes de la banque centrale de l’Afghanistan aux États-Unis ont été gelés et l’aide humanitaire, dont l’Afghanistan dépend fortement, a également été réduite. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que plus de la moitié de la population du pays, quelque 22,8 millions de personnes, sera confrontée à de graves pénuries alimentaires et à la faim cet hiver.