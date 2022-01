Portail d’information du gouvernement des îles Canaries

Les projections du court métrage auront lieu ce jeudi 20 au Théâtre Guiniguada et le mercredi 26 à Espacio La Granja, en accès libre

‘El barranco’, de Nivaria Tejera, est le premier roman sur la guerre civile espagnole qui se déroule aux îles Canaries. Publié en 1958, il révèle les atrocités de la guerre du point de vue d’une fille qui commence à comprendre des choses comme la douleur, l’absence et la mort. Aujourd’hui, plus de 60 ans plus tard, cette œuvre emblématique est à la base d’un projet audiovisuel composé de cinq courts métrages réalisés par de nombreuses réalisatrices qui peuvent être vus à Gran Canaria et à Tenerife.

Ce projet est une initiative de l’association Being, qui bénéficie du soutien de Programme Égalité, Diversité et Culture qui a développé Institut canarien de développement culturel (ICDC). Le groupe susmentionné a relevé le défi de présenter les histoires cinématographiques inspirées par ce roman, à travers un regard féminin et dans un style audiovisuel distinct, le tout dans le but de contribuer à une meilleure connaissance du travail des auteurs canariens.

La première projection aura lieu ce jeudi 20 janvier au Théâtre Guiniguada de Las Palmas de Gran Canarias. La présentation prendra la forme d’une interview sur la vie et l’œuvre de Nivaria Tejera, à laquelle participeront la journaliste Paola Llinares et la professeure, philologue et chercheuse María Hernández Ojeda. La projection du film à Tenerife aura lieu à Espacio La Granja le 26 janvier à la même heure, avec les mêmes chercheurs ainsi que des écrivains et des journalistes présents Aïda Gonzalez Rossi. Les deux rendez-vous seront pris à 19h00 et les billets pourront être récupérés gratuitement aux guichets respectifs.

Court-métrage inspiré de ‘Canyon’ a été créé par des artistes et cinéastes canariens Silvia Navarro, Daniasa Curbelo, Macu Machín, Estrella Monterrey Viña vous Violeta Gil Quintana. Les auteurs utilisent une variété de styles pour aborder les romans et extraire la lecture de l’art vidéo, des performances, des documentaires ou des essais. Les œuvres respectives qui composent l’initiative sont «Je suis revenu d’un endroit isolé», «Ils y vont pour ne pas être découverts», «Nous sommes ici», «Tanqueabajo» et «El barranco». De plus, l’ensemble de travail comprend des pièces promotionnelles créées par Claudia Torres et des affiches conçues par Omaira Díaz.

Avec ce projet, nous voulons aider à diffuser le chef-d’œuvre de l’artiste dans une perspective centrée sur l’archipel et une perspective de genre. De plus, cela correspond à la ligne d’action principale d’autres initiatives, à savoir promouvoir la création audiovisuelle des femmes aux Canaries et promouvoir la construction de produits artistiques qui enrichissent la vision des événements historiques. Ainsi, le projet ‘El barranco’ a culminé comme l’un des grands actes de la proposition, car il soutient la création des femmes en respectant les perspectives féministes, rend les femmes créatives visibles, intègre les perspectives de genre et sauve de la mémoire de Nivaria. Tejera, l’un des plus grands écrivains que les îles Canaries aient jamais vus.

Nivaria Tejera

Nivaria Tejera est une poétesse, essayiste et romancière née à Cuba en 1930 et qui a déménagé à Tenerife alors qu’elle était enfant, où son père a été emprisonné au début de la guerre civile en raison de sa proximité avec la République. Fille d’un père canarien et d’une mère cubaine, elle a passé son enfance à La Laguna et la majeure partie de sa vie en France, où elle est décédée en 2016.

Dans son travail se distingue, pour être précis, ‘Canyon’, qui commence son récit par l’emprisonnement de son propre père dont il doit être témoin. raconte le conflit de la guerre à travers les yeux d’une fille qui a vécu comment son père a été emprisonné. En tant que telle, l’histoire a un caractère autobiographique de premier plan et se déroule à La Laguna, qui agit comme un autre témoin silencieux du conflit. C’est une œuvre qui reflète les cicatrices douloureuses que la guerre laisse sur la peau d’une fille qui commence à peine à découvrir le monde.