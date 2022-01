Portail d’information du gouvernement des îles Canaries

Considéré comme la star de la musique lyrique, il est à l’origine du fait que ce type de son n’est plus rare. Il est l’un des meilleurs contre-ténors au monde et le plus admiré de sa génération.

Philippe Jarousskyl’un des meilleurs contre-ténors au monde et le plus admiré de sa génération, est l’une des voix emblématiques à rejoindre cette année. Festival de musique des îles Canaries. Il est considéré comme une star de la musique lyrique et est l’un des responsables du fait que la voix d’un contre-ténor n’est plus une rareté pour conquérir une position aussi vénérée. Accompagné du guitariste Thibaut Garcíaà entendre demain, samedi 29, à l’Auditorium de Tenerife (20h00) et dimanche 30 au Théâtre Pérez Galdós de Gran Canaria (19h00).

Les deux musiciens interpréteront lors de ce concert quelques-uns des « trésors » qui figurent dans le récent album qu’ils ont enregistré ensemble, intitulé « À sa guitare » (nom de Poulenc), un album dans lequel, emporté par le son des guitares , sort pour voix un voyage musical à travers les siècles avec des escales en France, Grande-Bretagne, Australie, Italie, Espagne, Brésil, Argentine et Etats-Unis. Il s’agit « d’une sélection de perles que nous avons découvertes en lisant beaucoup de musiques différentes », admet Jaroussky, faisant référence à ce répertoire d’œuvres allant du classicisme au XXe siècle.

Mme Jaroussky rappelle que lorsqu’elle était enfant, elle chantait d’une voix de tête, différente de la voix de poitrine d’un ténor ou d’un baryton, plus aiguë, d’une couleur différente, qui permettait à un homme d’atteindre le mezzo-soprano, le contralto ou le soprano. notes et notes habituellement réservées aux femmes. Quelque chose comme fausset, mais avec une technique qui demande des années d’entraînement.

Sa voix exceptionnelle et admirée a été maintes fois récompensée aux Victoires de la Musique (« Révélation Artiste Lyrique » en 2004, « Artiste Lyrique de l’Année » en 2007 et, en 2010, « CD de l’Année 2009 »). a également reçu divers prix allemands Echo Klassik en 2005, 2008, 2011-2012 et 2015.

Sa technique lui permet de bouger, d’explorer en profondeur le répertoire baroque, du raffinement du Seicento italien (Monteverdi, Sances ou Rossi) à l’éclat des airs éblouissants de Händel ou de Vivaldi, un monde d’intimité, tantôt chuchotant, tantôt nostalgique, tantôt douloureux, mais toujours plein d’émotion et de spiritualité.

Lorsqu’il commence à chanter, il tombe amoureux de ‘castrati’, une chanteuse baroque castrée dont la voix, impossible à reconstituer aujourd’hui, s’apparente à la voix d’un adversaire, capable de chanter le même répertoire sans impliquer de mutilation physique. « C’est une relation passionnée, d’amour et de haine », a répondu le Français. Et au fil des années, le public en est venu à écouter le contre-ténor comme on assiste à une merveille de la nature, le redoutable rossignol. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de féminin dans la voix d’un contre-ténor, mais je pense que c’est une voix masculine qui montre une sensibilité différente », a déclaré le contre-ténor, notant qu’il y avait « quelque chose de politique dans le fait de traiter ce que les hommes pensent que les hommes ne peuvent pas. Il y a une lutte contre les stéréotypes. »

Jaroussky a trouvé le partenaire idéal pour toucher le cœur du public : le guitariste Thibaut García, un jeune musicien franco-espagnol qui a remporté de nombreux concours internationaux. En 2017, il est nommé Artiste Nouvelle Génération de la BBC, et deux ans plus tard, « Révélation Instrumentale » aux Victoires de la Musique Classique. Il est invité par les plus grands festivals de guitare du monde et par de nombreux orchestres.

