Bruxelles – Les réflexions de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsolaová, sur le lancement d’un hôtel parlementaire, l’absence suspecte de l’ancienne première ministre britannique Liz Trussová lors d’une réunion de la Chambre des communes, ou encore les propos peu flatteurs d’un politicien allemand dans un discours du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Ces moments et d’autres rappeler le site Politico dans la sélection d’événements tragi-comiques ou insolites de fin d’année. L’éditeur bruxellois inclut également des événements extérieurs à la politique européenne, tels que les prédictions du milliardaire Elon Musk sur l’issue de la guerre en Ukraine.

Metsola remporte un prix de performance d’accueil du site. Selon Politico, le président du PE a salué l’idée d’implanter un hôtel dans l’un des bâtiments institutionnels de Strasbourg cette année. Il a déclaré que cela « pourrait aider à réduire le fardeau du secteur hôtelier » dans la ville française. « Je ne suis pas sûr que les hôteliers existants à Strasbourg seront d’accord avec cette logique, étant donné qu’une grande partie de leurs revenus provient de l’accueil des députés et du personnel parlementaire », ont déclaré les auteurs du bilan.

Le Parlement européen y a également d’autres entrées, considérées comme inhabituelles Afficher danseurs lors de l’événement final de la European Future Conference en mai. Selon Politico, c’est la chose la plus drôle associée au PE depuis qu’un certain eurodéputé hongrois a fui une soirée gay l’année dernière.

La politique britannique a également présenté des moments insaisissables cette année, en particulier le mandat du Premier ministre de Truss qui n’a duré qu’un mois et demi. Politico a choisi le moment où le Premier ministre n’est pas arrivé à la Chambre des communes pour la déclaration prévue et a dû le remplacer, un membre du gouvernement, Penny Mordaunt. Il n’a pas expliqué pourquoi Trussová, qui a été critiqué après l’effondrement de ses plans économiques, n’est pas venu, mais en réponse aux déclarations des législateurs de l’opposition, il a souligné que le Premier ministre ne se cachait pas « sous la table ». Quelques jours plus tard, Truss n’était plus en fonction.

Le mérite d’avoir insulté le dirigeant turc est allé au chef adjoint du Bundestag allemand, Wolfgang Kubicky. En septembre, il a traité Erdogan de rat du caniveau, déclenchant une rupture diplomatique. Kubicki a ajouté plus tard que le rat était « gentil, mais en même temps intelligent et rusé ».

Outre le comportement de certains hommes politiques européens, Politico a également rappelé le comportement de l’homme d’affaires et du nouveau patron du réseau social Twitter, Elon Musk. Il s’attache notamment à « s’immiscer » dans la crise ukrainienne en proposant que Kyiv cède une partie de son territoire à la Russie et autorise la tenue de nouvelles élections. « Cela se terminera très probablement comme ça. C’est juste une question de savoir combien de personnes mourront en premier », a écrit Musk, suscitant des réactions négatives de la part de responsables ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky.

« Vous vous souvenez quand Elon Musk faisait des choses normales comme nommer son bébé X ? A-XII et tweeter tout en faisant de grands besoins ? C’était des temps plus simples », a commenté Politico.