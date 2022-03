Politiciens, employés et footballeurs tournent le dos aux amis de Poutine

L’ancien chancelier fédéral et ami du président russe Vladimir Poutine Gerhard Schröder a été critiqué après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’Association allemande de football et le Borussia Dortmund ont maintenant menacé de retirer son titre de membre honoraire s’il ne démissionne pas de la compagnie énergétique russe.

Schröder reste à la tête du conseil de surveillance du groupe pétrolier Rosneft et occupe des postes de direction dans des sociétés telles que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2.

« Les membres honoraires du football associatif doivent adhérer inconditionnellement aux valeurs fondamentales inscrites dans les statuts de la fédération. Cela signifie, en particulier, le respect de tous les droits de l’homme internationalement reconnus et l’obligation de s’opposer à toutes les attitudes et comportements inhumains. Nous attendons des actions telles que c’est l’attitude de Gerhard Schröder », Hans-Joachim Watzke et Rainer Koch, président par intérim de l’association.

Schröder a été nommé membre honoraire de la Football Association à la fin de 2005, peu de temps après avoir quitté son poste de chancelier fédéral.

L’ancien politicien social-démocrate de 70 ans a été critiqué après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Tous ses employés de bureau ont démissionné aujourd’hui. Schröder a fait face à des pressions politiques et médiatiques pour prendre ses distances avec Moscou. La semaine dernière, après le début de l’invasion, la déclaration appelait à la fin de la guerre, affirmant que c’était la responsabilité du gouvernement russe. Dans le même temps, cependant, il a attribué la responsabilité de l’escalade du conflit à la Russie et à l’Occident. Avant l’invasion russe, il a défendu la politique russe et a blâmé l’Ukraine pour la montée des tensions. L’un des deux sociaux-démocrates, Lars Klingbeil, a également pris ses distances avec lui.

Après le début de l’invasion, plusieurs anciens politiciens européens ont quitté les entreprises russes – par exemple, les premiers ministres de Finlande, d’Italie et de France, Esko Aho, Matteo Renzi et François Fillon.