Aux États-Unis, par exemple, jusqu’à ce qu’émerge une culture perturbatrice en termes de points de vue qui ne sont pas compatibles avec le courant progressiste, ils perfectionnent cet art, il est possible d’exprimer et de prendre leurs opinions ensemble. Les idées en Europe sont impensables, criminalisées par la loi. Du bord de l’échelle politique vers la gauche et la droite vers le centre.

Malheureusement, en République tchèque, on trouve trop souvent des étiquettes simplifiant des problèmes complexes à la manière de twitter criant dans le noir, sans distinction de nuance. Nous n’avons pas à courir avant 1989 avec des koulaks, des ennemis de classe, des maniaques, etc. Ces dernières années, nous avons connu, par exemple, l’acceptation contre le rejet en matière de migration.

Cela a coïncidé avec le coronavirus, car les partisans des mesures de quarantaine contre les coronavirus et des foulards ont été surnommés covidistes et opposés aux soi-disant répulsifs. Certaines personnes sont totalitaires et hystériques aux yeux des autres, d’autres sont irresponsables.

La simplification est devenue verte à la fois pour les pro-européens et les anti-européens, ignorant divers points de vue sur l’avenir de l’UE, du fédéralisme à la zone de libre-échange. Tous les supporters se soucient de l’avenir de notre patrie en Europe, seul tout le monde voit le chemin du succès. Tout cela vaut la peine d’être débattu.

Dans le cadre de l’agression russe contre l’Ukraine, nous sommes maintenant confrontés au phénomène malheureux que si quelqu’un ose s’écarter du flux de soutien inconditionnel de Kiev, même au prix d’inconvénients pour notre pays, le Kremlin est laid en tant que partisan du Kremlin.

Dans le même temps, il est clair que tous les exemples ci-dessus sont des termes très complexes et simplistes liés à la croyance, et les préjugés empêchent le débat sur le fait que la démocratie est distincte et distincte des régimes autoritaires. En même temps, ceux qui prétendent qu’il faut aider Kiev à tout prix ont le même droit de penser et de dire la vérité que ceux qui souffrent de l’inflation et veulent que le gouvernement mette l’accent sur la situation dans notre pays.

Bien sûr, certaines personnes peuvent penser qu’à cause de la guerre en Ukraine, elles ne devraient même pas partir en vacances, mais d’autres le peuvent parce que c’est leur droit. L’échelle de gris entre les expressions accentuées peut être expliquée simplement. Par exemple, il y a peut-être des gens qui soutiennent Kiev, mais qui veulent avoir un drapeau tchèque au lieu d’un drapeau étranger dans notre pays. Il est également discutable de savoir si davantage d’armes ou de diplomatie sont nécessaires. Si les sanctions sont plus préjudiciables à l’agresseur ou à ceux qui reçoivent les sanctions.

Nous l’avons vu dans les développements récents. La présidente hongroise Katalina Nováková a expliqué qu’elle considérait les sanctions nécessaires, ce qui causerait plus de tort à l’agresseur, affirmant que si les sanctions empêchent une vie normale dans les pays de l’UE, alors ce ne sont pas de bonnes sanctions. C’est une opinion légitime qui ne peut être écartée par le fait que le nouveau président hongrois a condamné l’agression du Kremlin lors de son investiture. La République tchèque a négocié une exemption de l’embargo pétrolier, mais cela coûte plus cher à Kiev qu’à Budapest.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a demandé au président français s’il était logique d’appeler le président russe Vladimir Poutine, après quoi on lui a répondu oui, car les canaux de communication doivent être maintenus. En termes de maintien de la culture du personnel, il n’y a pas d’étiquetage dans les cas mentionnés ci-dessus, les opinions sont seulement exprimées. Avec la hausse de l’inflation et la baisse des prévisions de croissance économique mondiale, il est clair de débattre de ce qu’il faut faire ensuite quand rien d’autre n’a fonctionné. La peur de la Troisième Guerre mondiale est partout, donc au moins nous n’avons pas à finir par obstruer les espaces publics avec des mauvaises herbes qui poussent à partir de la nutrition de seaux dégoûtants de haine.

Entre les deux extrêmes consistant à nier les horreurs de la guerre et à prétendre que l’histoire commence le 24 février 2022, la majeure partie du monde est neutre, la plupart de nos citoyens se déplacent quelque part au milieu et veulent la paix. Malheureusement, ceux qui analysent 2 + 2 comme quatre vont trop loin pour ceux qui prétendent que le résultat est trois ou cinq. Ensuite, il y a les surprises, comme le reportage de CNN selon lequel les États-Unis et les Alliés occidentaux négocient une Ukraine sans l’Ukraine, ou que la diplomatie pourrait essayer de mal comprendre pourquoi l’Italie, l’Allemagne ou la France se comportent différemment, pourquoi des pays non participants s’abaissent de deux mètres à l’ouest, etc… .