« Pogacar mieux que l’an dernier »

Bilbao – Pendant un moment, Joxean Fernández, Matxin, le manager des Emirats Arabes Unis, l’équipe qui a soutenu la star Tadej Pogacar, le double champion du Tour de France, a reporté l’heure. Cela l’arrête. Matxin a interrompu son discours et s’est arrêté comme s’il était sur le point de tirer le penalty décisif. Gérez les manœuvres avec la sécurité de quelqu’un qui sait qu’il va marquer. La pause donne de la solennité au moment. Cela lui confère également de la solidité. L’attente a certains points dramatiques, comme lorsque l’on attend une phrase ronde chargée de puissance. Une révélation. Quelque chose d’indéniable. « Si la question est de savoir si Tadej est meilleur que l’an dernier… » Quelques secondes de silence tombèrent et le oui chargé de symbologie s’abattit. « La réponse est oui ». La déclaration contient un message dévastateur pour ses concurrents. Le Slovène, qui a dominé la saison de bout en bout, s’annonce de plus en plus difficile à rejoindre.

L’année dernière, Pogacar a été couronné pour la deuxième fois consécutive sur le Tour de France et a pu prendre le départ de deux Monuments du calendrier, Liège et Il Lombardia, en plus de battre Tirreno-Adriatico, UAE Tour et Slovenia Tour. Si les Slovènes font mieux que l’an dernier, quelle est la limite ? « Eh bien, à seulement 23 ans, la chose normale est de se développer et de devenir un meilleur cycliste. Il continue de s’améliorer », a noté Matxin. Le numéro de Pogacar, qui est annoncé dans strava et où de nouvelles réalisations et de nouveaux records sont vérifiés, confirme les propos de Biscayan à propos du garçon aux jambes d’or. « Tadej ne me surprend pas, disons que ça m’excite, je suis fier de ce dont il est capable », a ajouté Biscayan.

Eddy Merckx, le plus grand de tous les temps, se fiche qu’on lui compare le phénomène slovène. Il avait béni Pogacar, le seul capable de se rapprocher de l’héritage belge. « C’est un coureur très courageux, il aime être agressif dans les courses, il regarde toujours devant. Il est aussi très intelligent et lit bien les courses », a expliqué le responsable des cyclistes des EAU prenant leurs propres décisions concernant les courses. route. « L’attaque sur le chemin du Grand Bornand, c’était son idée. Je ne lui ai pas dit d’attaquer. N’y pense pas. C’était une décision autonome. Il a fait la même chose à Il Lombardia. Il n’a pas attendu l’ascension finale », a analysé Matxin. Pogacar s’est assis sur le trône de son deuxième Tour en passant par l’attaque et en célébrant feuille morte classique chercher la gloire de loin. Le Slovène n’a attendu personne. « Regardez devant », note Biscayan.

Dans le futur des Slovènes, le néon de juillet clignote. L’ancre de la saison de Pogacar s’enfonce dans les profondeurs du Tour de France, raison d’être des grands champions. « Je veux qu’il soit fort et enthousiaste à l’idée de courir », a déclaré Matxin, soulignant le « caractère gagnant de Pogacar, il est très compétitif ». Sur le chemin de Grand cercle, le Slovène évitera l’Itzulia dans laquelle il a joué l’an dernier. « Le calendrier est en partie similaire à l’an dernier et en partie différent. En 2021, il ne court pas deux tournois majeurs et cette saison, il doit courir le Tour et la Vuelta, ce qui signifie que certaines courses doivent être arrêtées », a déclaré le manager. des EAU.

Malgré la hiérarchie, malgré les promesses qui l’entourent, Pogacar ne comprend pas la pression. « Profitez chaque jour de la course, de la compétition », a déclaré le manager biscayen. Les Slovènes sont des animaux de compétition. Cupide. La faim, en plus du talent, des capacités physiques et du caractère, distingue les champions. « C’est-à-dire, quelle pression a-t-il? La pression est d’avoir un plancher de 1 000 euros, deux enfants et de devoir joindre les deux bouts », a déclaré Matxin. « Ce que je veux dire, c’est qu’il est privilégié. Il génère de l’espoir, bien sûr, mais il ne ressent pas de pression. Il fait ce qu’il aime, il est très bon et est bien récompensé financièrement. Ce n’est pas de la pression », a expliqué Biscayan.

pas de privilèges Malgré son avantage concurrentiel indéniable et ses réalisations, le Slovène ne peut pas être une guirlande. « À cet égard, il est le même qu’avant. Le fait d’avoir remporté le Tour deux fois ne change pas sa personnalité. » Il n’y a pas de privilèges pour lui dans l’équipe. En voici un autre. « C’est quelque chose sur lequel je suis très clair. Dans l’équipe, tout le monde est égal sur cet aspect. Tout le monde voyage de la même manière, dans le même avion, et tout le monde mange de la même manière », a insisté le manager. « S’il était le dernier dans le bus, par exemple, il s’asseyait sur un siège vide. De même avec les colocataires. J’aime tout le monde avec tout le monde. Il n’a rien forcé. Je n’ai jamais fait de distinction. avec Pogacar », explique Matxin, qui espère que les Émirats arabes unis, un projet qu’il a rejoint en octobre 2018, deviendront la meilleure équipe du monde dans un avenir proche. Avec cette idée, Matxin recrute Joao Almeida, Marc Soler ou George Bennett. » Je pense qu’ils donnent de la force et de la sécurité à l’équipe », a déclaré Biscayan. Ils feront probablement partie de la Garde prétorienne en tournée en Slovénie. « L’équipe qui dirigera le Tour est claire pour moi. » Aussi que Pogacar, roi de France , c’est mieux que l’an dernier.