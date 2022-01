Po energyké chudobě přijde i ta potravinová, bojí se éf Madety

Dva roky trvající pandémique a enormní nárůst nákladů nejsou jediné problémy, se kterými se teď eští agrárníci a potravináři potýkají. Velké téma je změna dotační politique a také evropské écologie cíle.

Vdevichni chtějí vyrábět ecologycky, ale my to v Evropě podle mě uděláme tak, e pokud to jenom trochu půjde, tak ty slabší státy evropského společenství zadupeme to, aby budemeetovaly Co to má pak za smysl ? Všichni chceme ecologycky vyrábět. Ale ne v intencích, o kterých mluvíme,“ íká šéf a majitel Madety Milan Teplý, podle kterého navíc teď s chystanou změnou dotačnípolitiky v zemědělství revelně fun govít.

Víte, já jsem nikdy nepodporoval zemědělské agrobarony, ale to, co se teď u nás chystá, to je neuvážené a mělo by se o tom hodně povídat, než se udělá takový krokální. Nikdo neříká, aby nesnížili velkokapacitním productntům dotaci ze státního rozpočtu. Ale přiměřeně,” dodává Teplý, podle kterého podobné kroky povedou k tomu, že termín potravinová chudoba nebude v Česku ničím neznámým.

Jak byste nazval současnou dobu – coronavirová krize, inflace, konec zavedených návyků…

Jsem z toho zmatený. Vnímám to tak, e jsme z té coronavirové pandémique plně zblbli. Pokud zavádíme pojem jako pracovní quarantaine, tak to už je síla. Celková situace je hrozná v celém světě. Já můžu kritizovat roušky nebo něco jiného, ​​​​ale pak se podívám do Německa, Francie, Rakouska a tam je to stejné. Takže nezblbli jen eši. Zblblo se paušálně az toho se musí nějak ven.

Un očkovani ? Mně už se o tom zdá, tlačte na to, aby byli všichni očkovaní. Tak jsem se také potřetí očkoval a myslel jsem si, e to nepřežiju. Pas de jak à mam doporučovat?

Měl jste patnou réagit ?

ilenou. Já myslel, e zdechnu…

Zminil jste pracovni karanténu. Byla skloňovaná kvůli hrozbě omikronu, už na vás nějak dopadá?

Dopada. Nevím, jestli je to omikron… Testování lidí přináší to, že víc lidí zůstává doma. V kancelářích à nějak vyřeším, můžou na home office, ale ve fabrikách à nejde. A co má vedoucí dělat, když ráno nepřijde do práce třeba 60 lidí ?

Ano. Ráno to bylo asi 90 bâtons, kteří nepřišli. À seulement 15 pour cent.

Colique procent vám ohrozí výrobu?

Naši lidé jsou not oddaní, e jdou na druhou směnu místo toho, kdo je v karanténě. Je to neuvěřitelné… sice si vydělají, ale rodiny se nevidí. Jak dlouho to ti lidé mùžou dělat ?

Une quarantaine zmiňovana pracovni ? Vyřešila par u vs situationaci ? Jsou pozice, kde par byla potřeba?

To je strašná volovina. Ano, ofér, který sedí v autě sám, může jet. Jenomže on nebude sedět jenom v autě. On také nkomu předává zboží, předává papíry a podobně.

Já jen čekám, e zase někdo vyhlásí, e se nemůžeme stravovat v podniku. Od jedné hodiny v noci, tu vaříme, zásobujeme půl města jídlem a od zítřka se jíst nesmí. To je nejhorší, co může být, tyto oky.

Pour už není ecologycká, ale laboratorní výroba

íkáte, e celková situace je složitá a ještě si ji komplikujeme. Team myslíte ekologické tendence, Green Deal, aktuální eské kroky?

Green Deal nechci kritizovat, protože se nechci zařazovat do toho 90procentního davu lidí, kteří to považují za pitomost. Je fais de la politique. všdevchni chtějí vyrábět ecologycky, ale my to v Evropě podle mě uděláme tak, že pokud to jenom trochu půjde, tak ty slabší státy evropského společenství zadupeme, a budeproducts dovzet, a budeproductovaly dovze Co to má pak za smysl ? Všichni chceme ecologycky vyrábět. Ale ne v intensecích, o kterých mluvíme.

Celý ivot dělám v mlékařině. ekněte mi, kdo tu dělá ecologycké mléko. Pokud takové výjimky jsou, c’est normal de laboratorní výroba. Čistá výroba to musí být, to ano, ale my jsme papežštější než papež. Přijde z Bruselu pokyn, mon ohneme záda a uděláme to.

Nemá ale právě teď přijít ta evoluce směrem k ecology?

Ano, le rozumem de la bière. Afficher.

Tedy se bojíte, e navrhovaná opatření mohou eské zemědělství zadusit ?

Ano, ta opatření, která jsem teď slyšel a která jsou předmětem protestů zemědělských velkoproducentů… Víte, já jsem nikdy nepodporoval zemědělské agrobarony. tom druhou stranu, tam se teprve západ jednou dostane, e bude mít Produkci 100 tisíc litrů mléka z jedné farmy… Tedy já jsem to nikdy nepodporoval, ale to, co se teď u nás chystá, by se a ne uvážné povídat, než se udělá takový radikální krok.

Není ale v pořádku teď naopak podpořit ty menší une écologie ?

V pořádku to je, ale přiměřeně. Nikdo neříká, aby nesnížili velkokapacitním productntů dotaci ze státního rozpočtu. Ale přiměřeně.

Ne do podoby, kdy malý producteur dnes dostane z dotací tolik peněz, e se mu vůbec nevyplatí nic dělat. Vždyť à bude ídit z obýváku. Naseje tam mák nebo epku a požádá si o dotace. Dotace na jeden hectares pak budou přestavovat zhruba trojnásobek toho, než by to propachtovali nějakému velkému podniku.

K énergiqueké chudobě přijde i ta potravinová

Nemůže se cesta Podpoříme několik menších, dorovnají jednoho velkého“ ukázat jako správná?

Je ověřeno, e takto to nikdy není – mělo by jít spíš o specializace, sdružení v odbytových družstvech a podobně. Malé podpořme. Nikdy na nich ale nebude postaveno zásobováni trhu.

Mám takový pocit, e takovýmto ukvapeným rozhodnutím a náhodným prosazováním politických zájmů dojde k tomu, že tady bude větší fréquence názvu énergiqueká chudoba a přba. A teprve až lidé nebudou mít v obchodech nabízeno to, co mají dosud z eské Produkce, teprve potom budeme íkat : Hergot, někde se stala chyba. A přijde někdo nový a bude to za obrovské peníze napravovat.

Jak à skutečna hrozba ?

Myslim, et výrazna. V tuto chvíli jen reaguji na bouřlivé myšlenky zemědělské veřejnosti, jak okamžitě pozabíjí prasata.

Zemědělství se dostalo na okraj zájmu

Nejsou à jen výhružky ? Opravdu à hrozi? Opravdu se to podle vs nevyplati ?

Économie? To nejsou schopni dělat. Opravdu nejsou. Reakce bude jasná – dovezeme to. Třeba ze panělska a pak budeme hlídat ty uhlíkové stopy.

Potravinářský průmysl a zemědělství tady měly stoupající tendenci. Nevím, proč se dělají takováto omezení bez konzultace. Velkoproductenti by dnes přistoupili i na nižší dotované ástky. Všichni vidíme tu Ekonomickou díru a utáhneme si opasky. Ale udělat to takto ze dne na den?

Snažíte se jako zpracovatelé, productenti, zemědělci postupovat společně ?

To je právě ono a už slyším, jak budou všichni íkat „Agrární komora se nedohodne, potravinářská komora se nedohodne…”. ASI bychom mli. Je ale otázka, kdo to bude poslouchat. Ta komunikace je nolová.

ekal jste lepší komunikaci s vládou?