Plus tôt dans la journée, le hub turbulent a traversé Agen : selon Météo France, « c’était énorme »…

Le département du Lot-et-Garonne reste en vigilance jaune orage, jusqu’à jeudi soir à 21 heures. Des phénomènes « localement forts » sont encore à craindre, comme celui qui s’est produit ce matin à Agen.

« C’était énorme », lâche-t-on à Météo France. Qu’on se permette de juger, entre 10 heures de plus, en début d’après-midi, plus de 47 mm d’eau sont tombés sur la ville d’Agen, une véritable averse sachant qu’en moyenne en juin il tombe « pour ainsi dire » 76 mm d’averse sur la ville… « Il a plu pendant deux heures, c’est logique pour un prévisionniste, pourtant pendant trente minutes nous avons rencontré une tempête vraiment extrême à Agen. Pyrénées-Atlantiques, qui passait par les Landes, puis dans le Gers vers l’ouest d’Auch, et cette ligne de pluies abondantes alors, à cet endroit, bouchait Agen pour ensuite repartir vers le Nord-Est dans le Lot. .5 mm d’eau sur Agen, pourtant seulement 13 mm sur Laroque-Timbaut et 10,9 mm sur Laugnac. Une particularité donc sérieuse, et extrêmement restreinte.

Difficile pour les prévisionnistes dans ces circonstances de décider de la zone d’une particularité géologiquement aussi restreinte.

À 13 heures. les conditions climatiques clémentes s’installent… Pourtant, les sous-sols restent débordés, les cafés sont fermés dans le centre-ville mais aussi à Agen-Sud (où le magasin Cash pool est également dans l’eau). A noter un faux toit également implosé dans la clinique médicale. Le centre municipal d’Agen a édicté sa cellule d’urgence au centre municipal.