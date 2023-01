Plus que deux jours avant les élections

Alors Tomio Okamura, chef du mouvement populiste SPD, décide de prendre les choses en main pour le malheureux Bašta, qui donne l’impression d’être fatigué. Et, bien sûr, il le fait à la manière d’Okamurian. Ainsi, par exemple, il a accusé Danuša Nerudová de se battre plus pour l’Allemagne que pour la Tchéquie, mais il a également attiré l’attention sur ses péchés beaucoup plus graves – il a révélé qu’il admirait Madeleine Albright ou qu’il pensait qu’il y avait plus de deux sexes. Pouah!