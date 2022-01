Plus d’une tonne de cocaïne colombienne saisie en France

RÉFÉRENCE PHOTO/DOSSIER : Conteneurs maritimes au port du Havre, France. REUTERS / Benoit Tessier

Cette Office français de lutte contre les stupéfiants (OFAST) signalé au cours des dernières heures au sujet de la saisie du mercredi 22 décembre dernier de plus d’une tonne de cocaïne près du port du Havre et il vient de Colombie.

Rapports de l’OFAST, l’unité chargée de coordonner la lutte contre le trafic de drogue dans la région du « Galo », et Service de police judiciaire du Havre indique que l’envoi a été localisé après « long processus», selon des sources citées par le journal français « Paris Normandie ».

Après avoir trouvé le médicament dans la ville portuaire Dunquerque, juridiction interrégionale spéciale de Petit reprendre l’enquête, avec le soutien de la police locale et Rouen . Brigade de Recherche et d’ Intervention. Le fardeau est Sous la supervision de jusqu’à ce qu’ils atteignent le port du Havre, où ils sont retenus six trafiquants de drogue présumés, celui avec la taille prison préventive.

Début décembre, une autre livraison presque 1,5 tonne de cocaïne conteneur, également au Havre, bien que ce n’est pas son bon destinl. De même, en mai, il a été découvert plus d’une tonne Ces alcaloïdes sont cachés dans plusieurs conteneurs sur les navires de Brésil

Cette année en France un grande amélioration en confiscation de ce poste : depuis début 2021 il est confisqué 18 tonnes de cocaïne, contre 13 tonnes en 2020, selon les bilans divulgués par le journal ‘Le Figaro’ et confirmé par AFP de sources policières.

* Avec les informations de l’AFP et d’Europa Press

PULVÉRISATION POUR PLANTES, ALTERNATIVES :

Le gouvernement national est dirigé par le président, Ivan duque, avait clairement indiqué que la pulvérisation était la voie qu’il avait choisie pour atteindre l’objectif éradication des plantes illégales, un domaine dans lequel les États-Unis ont été particulièrement ambitieux. N’oubliez pas qu’il est proposé de le supprimer 130 mille hectaress plante interdite dans tout le pays ; Cependant, jusqu’à présent, seule la moyenne 81 462 hectares, Il est 62,7%.

Donc, Ministre de la Défense, Diego Molano, a-t-il assuré, dans une interview au journal El Tiempo, que d’ici 2022 ils attendent l’approbation de la pulvérisation, un mécanisme qui va à l’encontre de celui prévu dans l’accord de paix de 2016, en vertu duquel il a été proposé. éradication manuelle.

Des membres de l’armée colombienne travaillent pendant la journée pour éradiquer la plante de coca dans la campagne de Tumaco. Photo : EFE / Carlos Ortega / Dossier



« Au cours de l’année écoulée, des travaux ont été menés pour préparer le respect des diverses exigences indiquées par la Cour constitutionnelle. L’avion est prêt, des modifications ont été apportées au programme informatique, tout sera automatique, pour que vous pulvérisiez avec précision, avec un meilleur contrôle et suivi des gouttelettes. De plus, l’opération fournit une assurance maladie et dans laquelle les sources d’eau sont entièrement protégées », a déclaré le responsable.

Récemment, Bureau du procureur général, en collaboration avec Direction anti-drogue de la police, le démantèlement des réseaux de trafic de drogue connus pour déplacer les cargaisons de drogue de caucasien vers Vallée du Cauca, Bogota et d’autres régions de Colombie.

Les enquêtes peuvent établir que le cannabis provient de zones de production en tout vous Toribio (Cauca) se dirigea vers le centre de collecte de Temps vous Buenaventure, dans la Vallée du Cauca. Là, les criminels ont envoyé des alcaloïdes partout dans le pays déguisé en divers moyens de transport terrestre. De plus, il est évident que la cocaïne a été transformée en propre laboratoire que l’organisation criminelle a au siège de la ville Conseil (Cauca).

