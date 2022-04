Plus de cinquante pousses ont cueilli Donostia et Gipuzkoa l’année dernière

Plus de cinquante films ont choisi Gipuzkoa et sa capitale l’année dernière à faire. En particulier, La Commission cinématographique de San Sebastián Gipuzkoa, qui aide à administrer les autorisations requises pour la réalisation de films audiovisuels, a collaboré à la réalisation de 56 projets, en plus d’aider dix autres projets.ce qui n’est finalement pas fait.

L’investissement dans toute la production s’est élevé à 6,9 millions d’euros, dont 4,2 sont allés à Donostia et 2,7 aux autres villes de Gipuzkoa.

Total, 52 sociétés de production audiovisuelle filmées l’année dernière dans la région de Gipuzkoa. La plupart des tournages ont été réalisés pour les sites Web et les réseaux sociaux (36 %), suivis de la télévision (30 %), du cinéma (20 %) et des plateformes de streaming (9 %).

Avril a été le mois avec le plus grand nombre de fusillades avec un total de neuf et la moyenne mensuelle était de 4,7.

La moitié du tournage de la production est liée à l’entreprise de Gipuzkoa elle-même. UN 41% sont originaires du reste du Pays basque et de la communauté autonome de l’État et 9 % sont des entreprises étrangères, notamment allemandes, françaises et britanniques.

Aide apportée par la Commission du film pour obtenir autorisation matérialisé l’an dernier par 99 demandes, dont se sont concrétisées 88. Le bureau d’aide à la production audiovisuelle a également collaboré à la recherche de lieux de tournage, en collaboration avec des agences de développement de différentes régions de Gipuzkoa. Ainsi, en 2021, 42 demandes de sites ont été traitées pour 16 tournages et 20 sites ont été visités.

Un bilan des activités de la Commission du Film a été proposé ce matin par la Conseillère pour la Promotion Économique de Donostia, Marisol Garmendia, et le Député de la Culture et des Sports, Harkaitz Millán, rappelant l’engagement de Donostia et de la région pour attirer la production audiovisuelle. comme activité économique.

« La plupart des projets gérés sont liés à la publicité, suivis des documentaires, des séries et des courts métrages, des vidéoclips et des courts métrages », a déclaré Garmendia.qui a ajouté qu' »il est clair que Saint-Sébastien et Gipuzkoa dans leur ensemble sont des lieux de plus en plus attractifs pour développer ce type de production ».

Millán, pour sa part, souligne que « la production audiovisuelle est un moteur important pour l’économie de Gipuzkoa » et ajoute que « l’impact sur Gipuzkoa du tournage de 2021 est de 11,4 millions d’euros »calculer les investissements directs et indirects.

De même, il a souligné l’engagement du Département de la culture de la Diputación à soutenir Zinemaldia, l’école de cinéma Elías Querejeta et le festival Crossover. Il a également rappelé que mardi, le délai de demande d’une subvention de 150 000 euros pour la production et la distribution de projets audiovisuels réalisés à Gipuzkoa a été ouvert.

Parmi les productions captées l’an dernier figuraient « Maixable » de Iciar Bollaín, tourné à Donostia, Tolosa et Zarautz ; ainsi que des procédures appropriées pour « Errebeldeak » et « Irati ».

Des courts métrages viennent aussi avec « Ces jours, cette fois » et « Yo lo que tú », ainsi que des séries, comme la deuxième saison de « El Internado-Las Cumbres » d’AtresMedia, tourné à ArtikuzaPalais Miramar, Palais de l’Infantado de Lazkao et l’ancien réservoir d’eau d’Ulia.

« Welcome to Eden », de Netflix, a des scènes dans le port de Saint-Sébastien et le palais Miramar. La série ETB « Irabazi arte », réalisée par Javier García de Vicuña, a également été tournée à Donostia et dans diverses villes de Gipuzkoa.

La Commission cinématographique de San Sebastián Gipuzkoa a également coopéré à l’obtention des autorisations pour la série française « Nina et le cochon », la série hispano-argentine « Cri du papillon », « La Fortuna », d’Alejandro Amenábar, tourné dans le port de Pasaia, et « No Limits » pour Amazon Prime, se concentrent sur le voyage autour du monde de Juan Sebastián.

Elkano.

Divers documentaires ont également été réalisés à Gipuzkoa, tels que « Tetuán », « Spanish Steps » et « Orbea ».

Émissions de télévision « Maître cuisinier polonais « et « Travel Man » ont également choisi Donostia et Gipuzkoa comme décors, ainsi que des spots publicitaires pour « J&B », « Lays Gourmet », « Mercedes AMG » et « Guide Michelin.