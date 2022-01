Plus de 150 migrants secourus en France traversant le Royaume-Uni

Les autorités françaises ont annoncé que 154 migrants avaient été secourus dans le nord de la France alors qu’ils tentaient de traverser la Manche en bateau vers l’Angleterre.

Le premier groupe de 22 migrants a été secouru au large de Bray-Dunes (nord) et conduit au port de Dunkerque, où ils étaient pris en charge par des gardes-frontières et des secouristes, selon un communiqué de la préfecture maritime.

Entre-temps, le « Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Griz-Nez a été informé qu’il y avait un navire en difficulté au barrage de Braek » et a affrété un navire de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Arrivés sur les lieux, « ils ont secouru 20 parias et les ont amenés au port de Dunkerque ».

Plus tard, un patrouilleur des douanes a transféré 39 autres personnes au port de Dunkerque. Et le dernier groupe de 27 migrants a été secouru et transféré vers le port de Calais.

Ce mardi, la Croix Gris-Nez a porté secours à un nouveau navire, sur lequel voyageaient 46 personnes, qui a été secouru et amené au port de Boulogne-sur-Mer sur le navire de la SNSM, selon un nouveau communiqué de la mairie. . .

Depuis fin 2018, des migrants tentent de traverser la Manche pour rejoindre les côtes britanniques, malgré les avertissements des autorités sur les dangers de la traversée.

Selon l’administrateur maritime Philippe Dutrieux, quelque 15 400 migrants ont tenté de traverser entre le 1er janvier et le 31 août et ont été transférés en France. En 2020, ils étaient 9 500, contre 2 300 en 2019 et 600 en 2018.

Ces dernières semaines, ce phénomène a fait monter les tensions entre la France et la Grande-Bretagne. Londres accuse Paris de ne pas en faire assez et a annoncé son intention de ramener les navires sur les côtes françaises.