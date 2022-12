Playoffs du championnat : les pirates se battent pour le football et les seins des femmes coréennes

La finale du championnat du monde de football connaît une fin inattendue sur la scène politique tchèque. Les deux visages bien connus du côté des Pirates ont commencé une bagarre sur le réseau social Twitter, s’il est permis de dire une déclaration de longue date de l’environnement du football, à savoir utiliser « les seins des femmes coréennes » comme mesure d’une très petite différence , pour ainsi dire. Bien qu’initialement prometteuse, l’Argentine n’a finalement battu la France qu’après des tirs au but.

La Coupe du monde de football a offert une conclusion très dramatique, mais en plus de la nervosité du président français Emmanuel Macron, elle a également conduit à une autre situation politique moins que prévu. Un visage éminent du Parti pirate, l’ancien député Mikuláš Ferjenčík, a commenté les résultats d’une manière qui a provoqué la colère de l’actuelle sénatrice pirate Adéla Šípová.

« Argentine vs Csaplár, à propos des seins d’une femme coréenne », a écrit Ferjenčík sur son compte Twitter, faisant référence au soi-disant « piège de Csáplár », qui porte le nom de l’entraîneur Josef Csaplár et décrit une situation où l’équipe menait 2 : 0 à la mi-temps et a estimé qu’il avait le contrôle du match, ce qui a ensuite conduit à la perte de la tête ou même du match lui-même. L’Argentine était dans une telle situation et la France a rapidement égalisé de manière inattendue à 2:2.

Argentine vs Csaplár, à propos des seins des femmes coréennes. – Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik)

18 décembre 2022

Mais les commentaires de Ferjenčík ont ​​tellement irrité la sénatrice Adéla Šípová qu’elle a d’abord simplement répondu : « Quoi ? ». Par la suite, il a demandé à Ferjenčík de supprimer le message. « Les femmes coréennes n’ont rien à voir avec la lutte. Miki, supprime-le, c’est embarrassant », a écrit Šípová, qui a semblé trouver le message sexiste. Cependant, Ferjenčík s’est défendu en disant que c’était une métaphore du football couramment utilisée.

Les femmes coréennes n’ont rien à voir avec la lutte. Miki, supprime-le, c’est juste une honte. — Adela Šípová, sénatrice (@adela_sipova)

18 décembre 2022

L’Argentine a longtemps dominé et a pris une avance de 2-0 après le but de Messi sur un penalty d’Ángel Di María. Cependant, à la 80e minute, Kylian Mbappé a réduit le penalty, qui a égalisé dans les 97 secondes suivantes. A la 108e minute, Messi repasse devant, à deux minutes de la prolongation, Mbappé réussissant un triplé sur penalty. Cependant, lors de la séance de tirs au but décisive, l’Argentine a montré une tension plus forte, convertissant les quatre tentatives, tandis que Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni ont manqué de l’autre côté.