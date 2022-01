Plan directeur de mobilité active : la Navarre a conçu un réseau de 31 pistes cyclables de plus de 1 700 kilomètres

Le gouvernement de Navarre a lancé Schéma Directeur de Mobilité Active (PDMAN), qui prévoit le développement du réseau 31 pistes cyclables sur 1700 kilomètres. Le plan présenté au public aujourd’hui envisage également d’accroître l’accessibilité à l’espace de la communauté autonome et de promouvoir l’utilisation de moyens de transport non motorisés, tant dans les déplacements quotidiens que dans les loisirs et les sports, en soutenant les transferts depuis les véhicules motorisés privés. De même, en mettant l’accent sur la mobilité à vélo, mais en considérant les piétons comme des alliés, en profitant des synergies et avec la coexistence entre les deux comme prémisse de base.

Ce réseau d’itinéraires de mobilité active sera connecté, utile et pratique ; cohérent et homogène ; sûr et durable. De plus, le réseau profitera des ressources naturelles, des paysages et du patrimoine de la Navarre et proposera des itinéraires avec un minimum de pollution sonore et atmosphérique.

Président Chivite, lors de l’inauguration d’une piste cyclable à Metauten au printemps dernier.

Le gouvernement de Navarre lancera un appel annuel à la commune de Navarre afin qu’elle, généralement dans un projet commun avec d’autres communes, propose des itinéraires et des passages et enfin les mette en œuvre après une période de participation participative.

Le PDMAN fait partie du projet de lois régionales sur la mobilité durable et du plan directeur de mobilité durable de Navarre, qui sont à leur tour alignés sur les lois régionales sur le changement climatique et la transition énergétique, dont les projets de loi sont actuellement en cours d’examen par le parlement. l’Union européenne et avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Tissus artériels et accessoires

Les itinéraires de déplacement sont regroupés en deux types : le réseau artériel et le réseau accessoire. Le réseau artériel, d’une longueur totale de 1 283,7 kilomètres, relie la principale population de Navarre entre elle et avec le reste de la région ou avec la France. Le réseau comprend également des itinéraires via la Navarre sur plusieurs itinéraires transfrontaliers tels que le Camino de Santiago ou les itinéraires EuroVelo 1 et 3.

Les itinéraires qui composent le réseau sont : Via Verde del Plazaola, Irurtzun-Altsasu-Araba, VV Vasconavarro, Eje del Ebro, Pampelune-Castejón-Muga Rioja, Valle del Roncal-Bardenas, Estella-Tafalla-Sangüesa, Estella-Peralta-Marcilla , VV Tarazonica, Sangüesa-Pamplona et Valles Pirenaicos, en plus des itinéraires transfrontaliers : Camino de Santiago, EuroVelo 3, EuroVelo 1.

Le réseau complémentaire, totalisant 498,7 kilomètres, relie le réseau artériel qui traite des liaisons de mobilité sous-régionales ou propose des axes routiers alternatifs.

Plus d’action

Parallèlement à la création du réseau, le développement des réglementations d’accompagnement nécessaires, la promotion et la formation technique, la promotion de la mobilité active, la sensibilisation des citoyens et un réseau d’espaces sécurisés pour le stationnement des vélos sont prévus. De plus, des nœuds d’information et de loisirs seront créés au début du parcours, accessibles en véhicules privés ou en transports en commun, pour favoriser l’intermodalité, le tourisme rural et les loisirs actifs et durables.

En outre, plusieurs organisations seront créées pour la bonne gestion des plans et de la mobilité durable globale, parmi lesquelles le Conseil de la mobilité active de Navarre, qui favorisera le mouvement à pied et à vélo dans la communauté, avec la participation des administrations, des entités locales et des groupes de citoyens. ; Observatoire Navarro pour la mobilité active, qui assurera l’élaboration du plan, l’entretien actif des routes et les propositions futures ; et le Bureau de la mobilité active, qui fournira des informations et répondra aux questions et suggestions des résidents.

La marque aussi.Navarre Route de la Mobilité Active« , qui peut être obtenu par itinéraire défini pour un plan qui répond aux normes de qualité requises; typiques « Établissements associés au réseau routier de mobilité active de Navarre », conçus pour les magasins et les entreprises qui offrent des services aux piétons et aux cyclistes et s’associent à la marque , et la création de pages web, qui rendent compte des itinéraires de mobilité active, des services, entre les modes et permettent la conception de leurs propres itinéraires.