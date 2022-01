Plagiat académique : qu’est-ce qui échoue à l’université ? – Week-end

Vingt ans, c’est long ? Il ne suffira peut-être pas d’effacer les erreurs du passé. Surtout si la personne concernée occupe une haute fonction publique. Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois, a appris cette leçon à ses dépens. Il a été accusé, en 1999, d’avoir plagié la quasi-totalité de sa thèse afin d’obtenir un diplôme universitaire équivalent à une maîtrise, à l’Université de Lorraine, en France.

La plainte est le résultat d’une enquête journalistique du magazine luxembourgeois Reporter, qui a conclu que 96% des thèses, intitulées « Vers une éventuelle réforme du système de vote aux élections du Parlement européen », ont été rédigées sans citations académiques appropriées, avec sur la copie d’extraits de deux livres, d’articles de journaux et de quatre sites Web.

Face aux accusations, Bettel n’a pas nié les faits. Il a admis qu’il aurait dû rédiger la thèse « d’une manière différente » mais, à l’époque, il rédigeait la thèse avec le meilleur de ses « connaissances et convictions ».

De son côté, l’Université de Lorraine garantit qu’elle « prend au sérieux les atteintes à l’intégrité scientifique » et qu’« une enquête sera menée sur le contenu de la thèse » en question. Les sanctions éventuelles dépendront de la conclusion de l’enquête. Cependant, l’université a averti qu’à cette époque, les institutions « n’étaient pas équipées du logiciel anti-plagiat », dont elles disposent actuellement.

Xavier Bettel n’est pas le premier homme politique à tomber dans le piège du plagiat académique. Il y a eu plusieurs cas de dirigeants qui ont été révélés ces dernières années, et certains sont même tombés du siège du pouvoir.

Pál Schmitt, l’ancien président de la Hongrie, a démissionné en 2012, lorsque l’université Semmelweis a révoqué son doctorat, l’accusant d’avoir plagié sa thèse sur l’histoire olympique, soutenue 20 ans plus tôt. L’Allemagne a également vu plusieurs de ses ministres faire face à des accusations similaires.

Franziska Giffey a démissionné cette année de son poste de ministre de la Famille dans le gouvernement dirigé par Angela Merkel, alors que des soupçons ont refait surface selon lesquels elle avait plagié son doctorat de l’Union européenne de 2010 à l’Université libre de Berlin. Les soupçons se sont répétés et, après une nouvelle évaluation, l’université a décidé de retirer son diplôme universitaire.

Auparavant, l’ancien ministre de la Défense Karl-Theodor zu Guttenberg, titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de Bayreuth, et l’ancienne ministre de l’Éducation Annette Schavan, titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université de Düsseldorf, ont subi le même processus de renvoi du gouvernement. positions pour plagiat académique présumé dans leur thèse de doctorat.

Ursula von der Leyen, actuelle présidente de la Commission européenne et ancienne ministre allemande de la Défense, a fait remettre en question sa thèse de doctorat en médecine en 2015 – soutenue en 1991 à l’université de Hanovre – par Vroniplag, site internet spécialisé dans la détection des fraudes académiques. Accusée d’avoir fait 23 observations dans le texte sans citer de sources appropriées, Ursula von der Leyen a demandé à des experts d’analyser de manière indépendante sa thèse, qui avait été soutenue 25 ans plus tôt. Les écarts constatés ont été considérés comme des erreurs de citation et Ursula a conservé son diplôme universitaire.