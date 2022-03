Place aux sports d’hiver jeudi – Sport Topnews

Les sports d’hiver appartiendront bientôt au passé. En fin de saison en biathlon, le sprint féminin a été reporté. Le ski alpin est une question de points de Coupe du monde et de trophées finaux.

Oslo (AP) – La décision finale de la Coupe du monde de biathlon a été prise au légendaire Holmenkollen dans la capitale norvégienne Oslo – mais en raison du mauvais temps, elle ne commencera que vendredi, comme prévu.

La finale de la saison est déjà en cours pour les Alpes. La dernière course Super-G de la saison aura lieu à Courchevel en France.

skier dans les Alpes

Coupe du monde à Couchevel, France

10h : Super G, femmes (ZDF et Eurosport)

11h30 : Super G messieurs (ZDF et Eurosport)

Le duo solide de Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde continuera-t-il à monter en flèche ? Au moins la Norvège, capable de décrocher une petite boule de cristal sur les pistes pour la première fois mercredi, fait partie des grands favoris du Super-G de jeudi. Mais Shiffrin semble également être à nouveau à son meilleur après une course olympique sérieuse. La victoire à Schuessfahrt mercredi lui a donné confiance. Pour les as allemands, il s’agit avant tout d’une fin de saison sereine. Ni Kira Weidle chez les dames ni le trio de Romed Baumann, Josef Ferstl et Andreas Sander n’étaient considérés comme des candidats au podium.

