L’un des principaux alliés de Poutine a déclaré que le président russe « ramenera l’Ukraine au XVIIIe siècle » en continuant à détruire les infrastructures énergétiques du pays. Tolstoï prévient que l’attaque russe ne s’atténuera pas à cause de l’hiver. « L’infrastructure de l’Ukraine sera détruite et l’Ukraine se retrouvera au 18ème siècle », a déclaré un partisan de Poutine et arrière-petit-fils de l’écrivain Léon Tolstoï.

Dans une tirade sur la chaîne française BFM TV, le politicien russe sanctionné a averti que les alliés de l’Ukraine « paieraient un lourd tribut ». Il est approuvé par les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni. Il ajouta: « L’Occident doit se préparer à une guerre qui durera de nombreuses années. » Cependant, la déclaration farfelue a contredit l’affirmation du ministère russe de la Défense le 23 novembre.

Les responsables de Moscou ont fait des déclarations non fondées affirmant que les systèmes de défense aérienne « étrangers et ukrainiens » étaient à l’origine de l’attaque contre les infrastructures critiques de Kiev. « Aucun missile n’a été tiré sur Kyiv », a déclaré le ministère russe de la Défense, sans mentionner les attaques contre d’autres cibles en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’Ukraine pourrait « mettre fin à ses souffrances si elle se conformait aux exigences de la Russie ». « Les dirigeants ukrainiens ont une chance de ramener la situation à la normale », a déclaré Peskov, porte-parole du Kremlin et propagandiste de Poutine.

La Russie a rejeté à plusieurs reprises les demandes ukrainiennes demandant à l’armée russe de quitter son territoire avant le début des pourparlers de paix.

Depuis début octobre, la Russie a tiré un barrage de missiles et envoyé des drones depuis l’Iran pour attaquer l’ensemble des infrastructures énergétiques du pays dans le but de paralyser le réseau avant le début de l’hiver, et les bombardements se sont poursuivis jusqu’en novembre. Président de la Commission européenne Ursula von der Leyen il a qualifié le bombardement de crime de guerre. « Des femmes, des hommes et des enfants hivernent dans le noir en raison de l’attaque délibérée et barbare de Poutine contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes » a déclaré le président de la Commission européenne.

L’OMS a mis en garde contre les conséquences « mortelles » si la Russie poursuit ses attaques. Cela pourrait entraîner un autre flux de réfugiés en provenance d’Ukraine.

Maire de Kyiv Vitaly Klitschko il a déclaré la nuit précédente que plus des deux tiers de la ville restaient coupés, bien que certains approvisionnements en eau aient été rétablis du jour au lendemain. Pendant ce temps, les forces armées ukrainiennes ont déclaré que la Russie avait tiré mercredi jusqu’à 70 missiles de croisière sur des villes ukrainiennes. « Pleurer pour la paix en tirant des missiles sur des villes paisibles est un trouble de la personnalité au plus haut niveau », Mychajlo Podoljak, conseiller présidentiel en chef, hier Volodymyr Zelenski.