Pillage et contrebande : comment étaient les pirates français en Nouvelle-Espagne

Les pirates harcèlent les mers ainsi que les corsaires payés par les rois (Photo : Pixabay)

À la chute de Tenochtitlan, la nouvelle société jetterait de grands trésors hors de la nouvelle terre. En dépit d’être un homme ambitieux Hernán Cortés fidèle à la couronne et veut un trésor Moctezuma II directement entre les mains du roi Carlos V. Bernal Díaz del Castillo mentionne que le conquérant envoya Alonso de vila avec de l’or et la chaise de Moctezuma: « et il est allé sur deux navires en route pour l’Espagne, non loin de l’île où il les a rencontrés Juan Florin, corsaire français, et prendre de l’or et des navires, et saisir Alonso d’Avila et l’emmena prisonnier en France.

Le Mexique, conquis par l’Espagne hôte, est mine d’or (ou plutôt de l’argent) qui était tenue secrète. Les Espagnols se vantent de nouvelles victoires, mais Ils gardent des détails sur comment s’y rendre et ce qu’il faut trouver sur leur terrain.

La curiosité appelle les marins à naviguer et à trouver, mais risque de se perdre dans l’immensité des mers dans des terres inhospitalières que l’on croit même qu’il y a des cannibales et toutes sortes de menaces, eh bien… ça n’en vaut pas la peine. Mais il y a des marins qui sont prêts à voyager vers l’inconnu, après tout, le danger est constant dans leur mode de vie. C’est très les pirates arrivent en Nouvelle-Espagne.

Le vol a été enregistré dans la véritable histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne par Bernal Díaz del Castillo (Photo : Wikipedia)

Ils essayaient de trouver le navire espagnol. Cependant, ils n’ont obtenu que de petits trésors comme sucre, peau et autres aliments. Ils ont donc adopté une autre stratégie : attaquer la population sur un nouveau continent ; Après tout, intimider le gouvernement adverse était inoffensif. Cependant, ils n’ont pas réussi à obtenir beaucoup.

Pas avant que ils ont commencé à parler d’or et de perles qu’ils étaient dans un autre monde pour lever l’ancre et quitter l’inconnu. Ils attaquèrent donc pour la première fois en 1521, avec le début de la guerre franco-espagnole entre Charles Ier et François Ier. Plusieurs corsaires français ont attaqué une flotte de trois caravelles, labourer deux.

C’est vrai, le vol décrit plus tôt par Bernal Díaz del Castillo. Cet exploit courageux a été réalisé par Jean Fleury ou Joan Florin (Cette Jean Florin), selon Manuel Lucena Salmoral : la Le premier pirate américain. Même si c’est français. et plus comme corsaire.

Pour cela, il y a quelque chose qui doit être clarifié. Il existe deux types de bandits : les Pirate et corsaire. Comment expliquez-vous? Pierre Lehr dans Pirate: « Ces deux prédateurs maritimes utilisent les mêmes tactiques et effectuent des opérations très similaires ; le différent est pirate agissant seul, lorsque les corsaires (…) agissent sous l’autorité légitime” ou autorisation légale.

Le pirate français Juan Florín a été l’un des premiers à commettre des actes de piraterie en Nouvelle-Espagne (Photo : Twitter/@colombia_hist)

Dans ce cas Florin est un cas intéressant : c’est le roi qui paie, Oui, mais pour ne pas attaquer le navire La France. Celui-ci vole, même s’il n’a pas besoin d’autorisation et qu’il doit payer, mais il ne le fait pas.

Monté dans l’Atlantique près des îles des Açores et des îles Canaries, il trouva trois navires. Florin attaque et capture deux personnes. Ça doit être génial qu’il ait été surpris de voir autant de luxe : »58 000 lingots d’or et le trésor de Moctecuhzoma, que Cortés a envoyé à l’empereur, ainsi que des ossements géants et de nombreux papiers du Cabildo» selon Lucena Salmoral.

Parrainé et encouragé par son roi, à qui il décide de donner un peu à cette occasion, il revient à ses anciennes habitudes. Cependant, cette étape ne fonctionnera pas : en 1527, plusieurs navires français ont été arrêtés et 150 personnes ont été arrêtées. Entre autres sont Jean Florin. Il a été condamné à mort et pendu dans la ville de Colmenar de Arenas, près de Tolède.

Hernán Cortés a fait fondre différents objets en or pour en faire des blocs et a facilité leur transport en haute mer

Del Castillo a écrit qu' »ils ont été envoyés » prisonnier à la cour pour Sa Majesté; et dès qu’il le sut, il leur ordonna d’être justes envers eux en chemin, et dans le port de Pico ils ont été pendus; et dans ce cas arrêter l’or et notre capitaine qui l’a pris, et Juan Florin l’a volé« .

La piraterie se poursuivra avec le pillage massif de l’argent qui durera jusqu’au XVIe siècle. Le grand courant de pirates a pris fin lorsque les Espagnols ont mis en place un système de flotte et ont capturé la Floride, laissant les Bahamas en sécurité, très exploitées par les bandits de la mer.

