Pig in Lightning : Le château de France ne m’appartient plus. L’agitation à la réunion? Je m’excuse quatre fois auprès des fascistes

L’ancien Premier ministre Pig a photographié des villages et des villes tchèques dans son appartement ces derniers mois. Mais ses rencontres sont devenues le théâtre d’attaques verbales et physiques, alors que les fans et les adversaires criaient, sifflaient ou se poussaient et se frappaient de diverses manières. Selon les critiques, il a lui-même contribué au bouleversement émotionnel Grand-mèrequand il a appelé les électeurs ENSEMBLE fascistes et nazis.

Je m’excuse quatre fois

« Je l’ai utilisé là-bas, c’était une erreur, je me suis excusé quatre fois et même ainsi, ils l’ont en fait utilisé contre moi », a déclaré Babi dans le studio Blesk. « Il y a une atmosphère. Quand un œuf vole vers vous et que vous avez l’impression de ne pas savoir ce qui pourrait voler là-bas, ce n’est pas une situation idéale. Oui, c’était une erreur, mais je suis désolé », a poursuivi Babi.

Selon lui, l’ambiance de la réunion s’est réchauffée car les représentants de la coalition des cinq se sont focalisés sur lui. « Nous avons eu 174 arrêts, tous ont fonctionné et je pense que cela a eu un grand impact sur nos préférences. Les gens sont calmes, personne ne dérange rien. Et maintenant la coalition des cinq savait que c’était en notre faveur, ils devaient donc y pénétrer d’une manière ou d’une autredit Cochon.

« Nous sommes venus à Tábor après avoir été à Sezimov stí, où ils nous lançaient des œufs et nous insultaient toujours. Il y a un grand héros d’une rédactrice en chef, une retraitée il prend le mégaphone et crie maintenant que Havlíček est KOKOT, » s’est plaint le patron ANO.

Il a envoyé une lettre à Fial. Il a appelé au rappel de l’Autrichien

Babi prête désormais attention au gouvernement Fial en raison de l’affaire du chef du renseignement Petr Mlejenko et de ses liens avec l’homme d’affaires et lobbyiste poursuivi Michal Redl. Babiš a envoyé au Premier ministre Fiala une lettre demandant le limogeage du vice-Premier ministre Víto Rakušan (STAN), qui connaissait les relations de Mlejn, est resté chef du renseignement.

A cet égard, Babi avait précédemment demandé soit le départ de l’Autrichien, soit un vote de défiance à l’échelle du gouvernement à l’encontre de la Chambre des représentants.

« Bien sûr, nous savons ce que le Premier ministre nous répondra. Ce gouvernement, déguisé, est le gouvernement Redl – c’est le crime organisé, Redl. » dit Babi à Blesk. « Si M. Rakušan licencie le maître de poste et que M. Gazdík est licencié pour un seul contact, et que le chef du service a eu des contacts répétés et personnels, alors était un tel scandale incroyable, nous ne l’avons vraiment jamais vécu ici auparavant« , affirme Cochon.

« Le Premier ministre a dit qu’il (Mlejnek) avait aidé à exposer Dosimeter. Eh bien, ils se moquent des gens, c’est du haut niveau d’arrogance », Babiš chargé.

« Le mouvement STAN est du crime organisé. Ils ont d’abord trompé les pirates, parce qu’ils les ont encerclés. Ils ont donc 34 députés. Donc, M. Fiala sans l’Autriche n’a pas de gouvernement, pas de confiance. Cela signifie en état d’urgence. Le mouvement STAN a dû disparaître, car le scandale qu’il avait eu était obscurci. Mais je comprends qu’ils ne le feront pas, l’auge est importante. Ce fut l’apogée de leur carrière. Salaire, revenu et tout ça, avantages », a déclaré Babi.

Il n’a pas traité avec Poutine, il a dit qu’il n’avait pas vu Krejčír

Pig continue de critiquer le gouvernement. «Coalition des cinq, parce que tout le monde peut voir quel genre de catastrophe est le gouvernement, bien sûr, il ment toujours. Cochon – Poutine ? Je n’ai jamais eu affaire à Poutine de ma vie (…) Ils m’ont mis sur une affiche avec Poutine et je n’ai jamais rien eu à voir avec Poutine. Ils agissent, ils mentent. En permanence. Ce gouvernement est celui qui a le plus menti au gouvernement dans l’histoire de notre pays », a déclaré le président de l’ANO.

« Ici, Jurečka et Kupka ont menti que j’ai rencontré Krejčír quelque part, je ne l’ai jamais vu de ma vie, ils mentent en permanence. Tout le monde peut voir une énorme catastrophe… même dans mes pires cauchemars, si j’avais voulu un gouvernement diabolique, incompétent et incompétent, ce ne serait pas ce qu’il est maintenant », a poursuivi Babi.

Il continuera à conduire parmi le peuple. Indépendamment des actions de la Chambre des députés, dont il est membre titulaire. « La présence n’est pas importante, ce qui compte, c’est de parler aux gens », a déclaré Babi. « Maintenant, je ne suis pas en vacances, donc je me laisse rouler derrière les gens (…) Habituez-vous, c’est comme ça, rien ne changera », Spectacles de cochons.

Il dit qu’il n’a plus de palace en France

Le nom de Pig apparaît maintenant à plusieurs reprises dans les médias ainsi qu’en relation avec le projet Les papiers de Pandore. Selon ce projet d’enquête, Babi a envoyé plus de 340 millions de couronnes via une société offshore – une société dans un paradis fiscal – avec laquelle il a acheté une propriété sur la Côte d’Azur.

« Bêtise, je n’en sais rien, personne ne m’a contacté ni nous, c’est juste que tu me demandes maintenant que j’ai un problème. Je n’ai pas de problème, » Revendications de porc.

Selon lui, l’acquisition de la propriété a été finalisée. « La chaîne est basée sur les recommandations des avocats et de l’immobilier. Immobilier mondial rénové. Je fais confiance à mes avocats et à mes avocats », a déclaré Babi.

L’ancien premier ministre lui-même reviendra dans l’hôtel particulier de Bigaud sur la Côte d’Azur. « Je n’y suis pas allé, pas du tout, je n’y suis jamais allé, je ne m’en souviens pas non plus. La villa n’est pas à moi« , affirme Cochon.

« Peu importe à qui. J’ai dit que ce n’était pas la mienne et la villa est partie et je ne la possède pas. » dit Cochon et ajouta : « La transaction s’est bien passée, j’ai envoyé l’argent de mes impôts que j’ai emprunté là-bas et il m’a été restitué. Et c’est la fin. »

