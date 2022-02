Pierre de Coubertin. Qui a fondé les Jeux Olympiques modernes ?

Pierre de Coubertin est issu d’une famille noble française, où il est né le premier janvier 1863 en tant que troisième descendant. Grâce à sa merveilleuse famille et surtout à sa situation financière, il a reçu une éducation de qualité, même hors de France. À l’âge adulte, il devient enseignant et historien, et entend élever le niveau de l’enseignement français en s’appuyant sur son expérience et en suivant l’exemple des établissements d’enseignement étrangers. Il s’efforça surtout de promouvoir l’enseignement de l’éducation physique dans les écoles. Selon lui, l’exercice régulier a un effet bénéfique sur le développement des jeunes et la santé humaine. En même temps, il s’est rendu compte que l’inclusion d’activités sportives dans le programme scolaire peut façonner positivement la personnalité des jeunes – les conduisant à une saine compétition, à la tolérance, à la justice et à la coopération mutuelle.

Pierre de Coubertin a rapidement transformé ses intentions en un effort diligent pour restaurer les Jeux olympiques. Cette idée a été renforcée par des fouilles et des découvertes archéologiques dans l’ancienne région d’Olympie de l’époque, qui ont confirmé l’ancienne tradition d’organiser de grands événements sportifs. Il présenta publiquement ses idées fin novembre 1892, mais ne reçut pas le soutien qu’il espérait. Par conséquent, deux ans plus tard, il a tenu une réunion internationale pour affirmer ses vues Congrès pour restaurer les Jeux olympiques à la Sorbonne à Paris. Sur un total de douze pays, près de quatre-vingts délégués sont venus approuver Coubertin. Il a été nommé à l’époque Comité International Olympique, que Coubertin a présidé pendant plusieurs années. À cette époque, tout le monde s’accordait à dire que les Jeux olympiques modernes ne seraient pas seulement un événement sportif, mais aussi une occasion de créer la paix entre des pays concurrents, de maintenir et de développer la coopération internationale ou de résoudre des problèmes d’envergure internationale.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne soit convenu que les premiers Jeux olympiques auraient lieu à Athènes, en Grèce, puis tous les quatre ans. Le lundi de Pâques 6 avril 1896, les premiers Jeux Olympiques de l’histoire moderne ont été officiellement inaugurés par le roi George Ier de Grèce ! La date de l’événement est intentionnelle – le premier jeu antique a eu lieu en 776, et le jeu moderne est juste après 1120 ans.

Lors des premiers Jeux olympiques d’été de l’histoire moderne, les athlètes ont démontré leurs performances en athlétisme, cyclisme, gymnastique, natation, escrime, tir, tennis, haltérophilie et lutte. Le point culminant a été la course du marathon, dans laquelle le Grec Spyridon Luis a gagné à domicile, qui, en plus de la médaille d’or, a également reçu de nombreux dons de personnalités grecques influentes et du roi lui-même.

Dans ses mémoires, Coubertin lui-même a consigné ses dernières impressions après les premiers Jeux Olympiques comme suit :

« Partout dans les provinces et les îles grecques, les petits garçons jouent aux « olympiques » en rentrant de l’école. Pour s’amuser, ils courent, sautent, lancent des pierres, font des cortèges, et l’aîné décore les autres avec une couronne d’oliviers. Ce geste symbolique , une fois de plus joué à Athènes après des siècles, leur a donné un contact inconscient avec le grand passé antique. Ce drame poétique sur les plaines divines de Corfou était ma dernière vision des Jeux olympiques. Mais maintenant je dois y travailler. protéger ses disciples. «

Pierre de Coubertin était une personne très appliquée, courageuse et surtout persévérante. Vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Et il a dépensé beaucoup d’argent pour leur application. À cause de cela, il vivait dans des conditions misérables. Cependant, il est entré dans l’histoire en tant que fondateur des premiers Jeux Olympiques de l’histoire moderne.