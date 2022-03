Phil Collins dit au revoir aux fans, en raison de sa mauvaise santé, il ne se produira plus en direct – ena.cz

« Nous devons tous trouver de vrais emplois après ce soir », a-t-il exagéré lors du concert final à Londres, qui était le dernier des quatorze stands cette année. Il a été reporté de l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Collins, Mike Rutherford et Tony Bank en Allemagne, France, Pays-Bas et Angleterre.

Début septembre, le musicien britannique, dans une interview avec la BBC, a admis qu’il pouvait à peine tenir des baguettes dans ses mains et, en raison de sa mauvaise santé, devait s’asseoir sur scène lors de performances en direct. Selon lui, sa mauvaise santé le frustrait. Genesis chante en tournée, mais son fils, Nic, est assis à la batterie.

« J’ai eu quelques difficultés physiques et c’était très frustrant parce que je voulais jouer là-bas (derrière la batterie). Je pouvais à peine tenir mon marteau, donc ce n’était pas possible », a déclaré Collins dans une interview à la BBC, dont il a fait la promotion. viendrait à l’automne, quand ils sont revenus sur scène quatorze ans plus tard, 54 ans après la formation du groupe.

Le chanteur et batteur de 70 ans a subi une opération du dos en 2009 et 2015, qui a endommagé son système nerveux. Selon Reuters, il souffre également de diabète.

Selon Collins, la tournée Genesis a été un « sommeil » pour le groupe. Selon le chanteur, tous les membres sont déjà « des gentlemans d’un certain âge ». Cependant, le batteur et chanteur a souligné que lui seul comprenait le départ de la tournée actuelle, affirmant qu’il ne voulait pas parler pour les autres.