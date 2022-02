Pharma – Le responsable de la recherche de Roche rejoint Pfizer

L’ancien chef du département de recherche et développement pharmaceutique précoce (pRED), William Pao, quittera l’entreprise le 18 mars. Selon les médias, Pao aurait été embauché par Pfizer, où il sera responsable du développement.

L’ancien membre du conseil d’administration de Roche, Hans Clevers, le remplacera. Cependant, le groupe ne décidera qu’à une date ultérieure qui lui succèdera au conseil d’administration, a annoncé mardi la société.

En tant que nouveau directeur de pRED, Clevers sera désormais également membre du conseil d’administration élargi. Le PDG de Roche, Severin Schwan, aurait déclaré qu’il était très heureux que Clevers ait été nommé à ce poste. « Ses réalisations académiques exceptionnelles, son style collaboratif et pragmatique et ses compétences exceptionnelles en leadership nous aideront à continuer à réussir dans les années à venir. »

Clevers est néerlandais et, selon l’annonce, possède une maîtrise en biologie ainsi qu’un doctorat en médecine et un doctorat. Il est actuellement professeur de génétique moléculaire à l’Université d’Utrecht. Il est également membre de divers conseils consultatifs scientifiques, a cofondé plusieurs entreprises à travers le monde et a reçu plusieurs prix internationaux. Selon l’annonce, il est également membre de l’Académie royale des sciences des Pays-Bas, de l’Académie nationale des sciences des États-Unis, de l’Académie des sciences de France et de la Royal Society of the UK.

Son prédécesseur Pao était en charge du pRED depuis 2018. Il va maintenant commencer un nouveau travail, indique le communiqué. Pao a « considérablement avancé » la transformation du département pRED et « considérablement renforcé et diversifié » le portefeuille de recherche et développement de Roche, a déclaré le PDG Roche Schwan dans un communiqué de presse. Elle est un « merci de tout mon coeur ».

