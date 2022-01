Peugeot 4008 : fonctionnalités, design, débuts

Peugeot 4008 Soi-disant le nom du nouveau SUV Coupé qui sera révélé par le constructeur automobile Lion en 2022. À propos de ce modèle, qui circule largement sur Internet, au cours des dernières heures, des nouvelles ont filtré selon lesquelles ce devrait être juin le mois au cours duquel il aura lieu ses débuts. Première livraison de nouveaux modèles Peugeot, qui va mettre la Renault Arkana en difficulté en Europe, donc ça arrivera forcément à la fin 2022.

Le SUV Peugeot 4008 Coupé fera ses débuts en juin prochain

La Peugeot 4008 sera un SUV Coupé qui sera dérivé du plus récent Peugeot 308. La plate-forme sera la même, et le moteur et la technologie devront également être très similaires. La voiture familiale française sera produite dans l’usine Stellantis à Mulhouse en France, où est déjà produite la nouvelle 308. La production débutera l’été prochain. Quant au nom, il y a encore une incertitude.

En fait, ce n’est pas forcément le cas SUV Coupé à la fin s’appellerait vraiment comme ça. Son style sera la marque de fabrique de ce type de SUV au toit en pente et au caractère sportif. L’intérieur sera très similaire à l’intérieur Nouvelle Peugeot 308. Ce modèle arborera également pour la première fois le nouveau logo utilisé par le constructeur automobile Lion à l’occasion du lancement de la berline du segment C.

La plateforme qui sera utilisée pour ce modèle par Stellantis est STLA Medium. Par conséquent, les dimensions doivent être comprises entre 445 cm et 460 cm. Outre la Renault Arkana, ses rivaux comptent également des modèles du calibre Audi Q3 Sportback, BMW X2 et Mazda CX-30. Déjà dans les semaines à venir sur ce futur modèle, de nouvelles informations vont fuir.