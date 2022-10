Peu importe le titre, montrez-nous simplement quelque chose ! Le speedster français a un couteau dans la gorge avant la Vuelta

« Bien sûr, il a eu beaucoup de complications. Ça n’a pas été une saison facile pour lui. Mais ni pour moi, son employeur », a déclaré Lefevere. « Je défendrai toujours mes coureurs, mais avec quelqu’un qui gagne 70 000 €, c’est un peu plus facile que lorsqu’il y avait six zéros », a-t-il ajouté.

Alaphilippe a remporté une étape lors de l’unique départ de la Vuelta en 2017. Cette saison a été pleine de tristesse pour lui. Début mars, il s’est écrasé aux Strade Bianche et n’a ensuite pas pu prendre le départ des courses Milan-San Remo et Kolem Flander en raison du froid. Après une nouvelle chute au monument Liège-Bastongne-Liège en avril, il s’est fracturé l’omoplate, endommagé deux de ses côtes et endommagé ses poumons. Il s’est remis d’une blessure pendant deux mois et est même venu au départ du Tour de France, pour lequel l’équipe ne l’a pas nommé. Il a dû se retirer de sa récente course autour de Valonska en raison du coronavirus.