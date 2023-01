L’organisation basée à Oxford, au Royaume-Uni, a compilé une liste de 15 pays où l’ethnicité des entreprises est payante. Au début, sous le titre Tax Battle, il décrivait ce dont se plaignaient les hommes d’affaires et les riches. Parmi les principaux critères figurent cinq impôts sur les sociétés nuls, des incitations fiscales excessives, adaptatives ou improductives et la réticence à coopérer avec les organismes internationaux qui sont des contribuables.

De nombreux pays qui figurent dans le top 50 ont été embourbés dans des scandales ethniques ces dernières années. L’Irlande, par exemple, le fournit au géant mondial Apple, qui ne paie que 0,005 % d’impôt là-bas (des choses ici). Aux îles Vierges britanniques, plus de la moitié des 200 000 sociétés offshore ont des adresses, la première étant Mossack Fonseca, qui a joué un rôle clé dans le scandale des Panama Papers.

Les stars du sport ou les politiciens et leurs amis proches sont sous le microscope financier. Certains d’entre eux, dont le Premier ministre islandais Sigmundur Davð Gunnlaugsson ou f certaines banques européennesà la suite du bouleversement général, ils sont morts dans leur fonction.

Daov rje aide les grandes entreprises à préparer leur pays d’origine pour des milliards de dollars. C’est ainsi que vous soutenez un système économiquement nuisible qui maintient des millions de personnes dans la pauvreté pour une vie meilleure, a déclaré Esm Berkhoutov, conseiller en politique des données pour Oxfam.

L’étude indique que la clique fiscale des sociétés transnationales appauvrit chaque pays d’au moins 100 milliards de dollars (pas plus de 2,5 billions de couronnes). Le même montant garantira le kilométrage aux 124 millions d’enfants qui doivent vivre sans vélo. Au moins six millions d’enfants auront accès aux soins de santé pour cette retraite, ce qui évitera leur décès.

Oxfam a publié ce mois de janvier document, d’où l’on peut conclure que les 62 milliards de personnes les plus riches ont la même richesse que la moitié pauvre de la population mondiale, qui s’élève à environ 3,6 milliards de personnes. Au cours des cinq dernières années, les super-riches ont empoché 500 milliards de dollars (12,7 billions de couronnes au total). Selon Oxfam, derrière les économies en développement, pour la plupart, ils ont d’abord taxé les rivières et les ruisseaux des sociétés multinationales pour le moins de prélèvements possible.

Un système fiscal bien établi qui redistribue la richesse et fournit des revenus pour les biens publics est l’un des outils les plus importants du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités, a-t-il déclaré d’emblée. Cela rend également les impôts progressifs plus chers pour certaines grandes entreprises fermées.

Selon le document estatetyicetistrn, il indique que les avantages fiscaux ne changent pas seulement les cinq premiers. Alors que l’impôt moyen sur les sociétés dans les vingt plus grandes économies du monde était en moyenne de 40 % il y a 25 ans, aujourd’hui, les entreprises qui en paient moins de 30 %. Les incitations au Dav sont en augmentation, en particulier dans les pays en développement. Par exemple, au Kenya, 1,1 milliard de dollars (28 milliards de couronnes) seront exonérés d’impôts cette année, soit le double du budget du pays pour les soins de santé.

TOP 15 daovch rj 1. Bermudes 2. Îles Caïmans 3. Les Pays-Bas 4. vcarsko 5. Singapour 6. Irlande 7.Luxembourg 8.Curaçao 9. Hongkong 10. Chypre 11.Bahamas 12.Jersey 13. Barbade 14. Maurice 15. Angleterre. Les iles vierges

S’il y a un impôt sur les sociétés de rêve, les gouvernements équilibrent leurs budgets avec des crédits dans les recettes générales ou ajoutent de la taxe sur la valeur ajoutée, que les populations les plus pauvres, en particulier, paieront dans la mesure du possible. L’impôt sur les sociétés proposé dans les pays de l’OCDE en 2007 et 2014 a entraîné une augmentation du taux moyen de TVA de 1,5 % en 2008 et 2015.

Personne ne dirige le jour le plus corporatif. Je suis celui qui vous paye les salaires les plus bas pour des luttes de concurrence irresponsables dans les prisons fiscales et des taupes dans les services de base dans le secteur de la santé ou de l’éducation. L’État doit coopérer et veiller à ce que les entreprises paient leur juste part, a ajouté Berkhoutov.

Oxfam a immédiatement demandé au gouvernement du pays de prendre des mesures à prendre contre la taxation des sociétés transnationales. L’organisation demande la fin des incitations fiscales et vous propose une fiscalité progressive et équivalente. Selon les organisations à but non lucratif, les soi-disant livres noirs doivent être créés sur la base de critères généraux, notamment s’il existe ou non un impôt sur les sociétés dans un pays.

Selon Oxfam, les entreprises multinationales doivent d’abord divulguer des informations dans tous les pays dans lesquels elles opèrent, afin que l’on sache clairement combien d’impôts elles paient dans chaque pays.