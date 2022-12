Personne ne sait où atterriront les débris du missile chinois Longue Marche. Ils finissent en mer près des Philippines iRADIO

Les débris d’une fusée chinoise ont illuminé le ciel nocturne dans certaines parties de la Malaisie. Le commandement spatial américain a confirmé le développement de la rentrée chinoise du Long March 5B (CZ-5B) au-dessus de l’océan Indien vers 10h45 MDT le 30/07.https://t.co/BIkjamFbTz — Sidhant Sibal (@sidhant) 30 juillet 2022

Les débris de la fusée chinoise Longue Marche 5B, qui est descendue de manière incontrôlable vers la Terre, sont entrés dans l’atmosphère et ont atterri en toute sécurité en haute mer aux Philippines, rapporte le site Web du Daily Mail. Selon les données des agences spatiales américaine et chinoise, la zone d’impact se trouvait dans la mer de Sulu près des Philippines, a rapporté Space News, qui a diffusé en direct. Des Malaisiens ont été témoins de la chute d’objets incandescents et ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux.









Pékin

13:48 31 juillet 2022



