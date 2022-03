Percée dans la fusion nucléaire : quantité record d’énergie des essais européens

Un pas vers un nouvel avenir, qui pourra s’appuyer sur des sources d’énergie propres, et un « grand moment » pour la recherche dans ce domaine : c’est ainsi que commentent les résultats obtenus à partir du réacteur expérimental Jet. Tony récompensé, est en charge du programme européen de fusion nucléaire d’Eurofusion. Egalement enthousiaste, Alessandro Dodaro, chef du groupe de recherche italien d’Eurofusion et directeur du département Fusion et technologie pour la sûreté nucléaire d’Enea, dont les notes Jet « convaincront même les plus sceptiques ».

« Si on peut maintenir la fusion pendant cinq secondes, on peut le faire pendant cinq minutes puis pendant cinq heures dans la future machine », a déclaré Tony Donné.

La fusion nucléaire a toujours été considérée avec scepticisme pour sa lenteur, mais ces dernières années, elle a ravivé l’intérêt en tant qu’outil de lutte contre le changement climatique.

En effet, l’énergie de fusion nucléaire n’émet pas de gaz à effet de serre. Une petite quantité de carburant pourrait théoriquement alimenter une maison pendant des centaines d’années.

Principaux résultats et succès européens vers la fusion nucléaire : déclare le président du Conseil national de la recherche (Cnr), Maria Chiara Carrozza, commentant la production d’énergie par le réacteur expérimental European Jet. « Les résultats annoncés aujourd’hui prouvent l’atteinte d’un objectif très important », note-t-il dans une note, évoquant « la confirmation expérimentale sur Jet que dans la configuration tokamak il est possible d’obtenir de l’électricité par fusion ». Ceci, observe-t-il, « est une étape importante vers la production. un avenir énergétique abondant et respectueux de l’environnement ».

Une « confirmation sensationnelle » que la recherche sur la fusion nucléaire est sur la bonne voie : devenir directeur généralce projet, Bernard Bigot, commente les résultats du réacteur européen Jet. « Un processus de réactions de fusion dans le deutérium et le tritium, maintenu à ces niveaux de puissance, proches de l’échelle industrielle, est une confirmation sensationnelle pour tous ceux qui sont impliqués dans la recherche sur la fusion au niveau mondial qu’il observe. Les résultats de Jet, a-t-il ajouté, sont pour Iter « éléments de confiance. la force que nous sommes sur la bonne voie sur la route pour montrer toute la puissance de la fusion. »