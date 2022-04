Le chancelier fédéral Olaf Scholz a été critiqué pour sa réticence à soutenir Kiev avec des fournitures d’armes lourdes. On pourrait dire qu’il suivait simplement la ligne tracée par sa génération précédente. Mais la tâche des Scholz n’était plus de construire dessus, mais de détruire ce qu’ils avaient construit au fil des ans. Plus tôt il pourra le faire, mieux ce sera pour lui et pour le reste de l’Europe. Et surtout pour défendre l’Ukraine.

Les réseaux sociaux en Allemagne ont inondé le hashtag #ScholzMussWeg – Scholz a dû partir. Le nouveau chancelier, qui était extrêmement populaire il y a deux mois, a lancé cet appel après être parti sans politique envers l’Ukraine. L’Allemagne est furieuse contre les découvertes des tabloïds Imageque le bureau de Scholz a confirmé que les armes lourdes avaient disparu de l’offre de l’arsenal allemand pour l’invasion de l’Ukraine. À savoir, les personnes dont le pays a désespérément besoin maintenant avant la phase décisive de la lutte pour le Donbass.

Scholz, qui était un peu impoli, n’a pratiquement jamais montré d’émotion, mais cette fois, quelqu’un qui parierait que le chancelier se sentait en colère et amer ne perdrait probablement pas. Berlin n’aide-t-il pas Kiev ? Le tuyau Nord Stream 2 ne s’est-il pas arrêté ? N’a-t-il pas imposé de sévères sanctions au régime du Kremlin ?

Des performances extrêmement supérieures à la norme sont attendues des pays les plus importants de l’Union européenne en période d’extrêmes – une décision plus audacieuse et plus confiante. Et aussi une décision digne d’un leader. Il était compréhensible que Scholz ne veuille pas les rejoindre pour diverses raisons. Après tout, à la fin, il ne pourrait pas l’éviter, seulement pour lui, les choses deviendraient de plus en plus difficiles avec le temps.

Poutine est clairement déterminé à assurer au moins un certain succès militaire en Ukraine jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale en mai. Un résultat qu’il pourrait revendiquer comme sa victoire. Par conséquent, l’agresseur ukrainien a besoin d’autant d’armes que possible en ce moment, il n’y a pas le temps d’y penser.

La malédiction de l’Ostpolitika moderne

En fin de compte, Scholz pourrait être en mesure de surmonter le scandale du blocage des armes lourdes grâce à sa coopération avec la Slovénie. Les chars T-72 seront fournis à l’Ukraine par Ljubljana, et l’Allemagne lui fournira en retour des véhicules blindés de transport de troupes Mader et Fuchs. Juste des échecs inutiles tout autour coûtant beaucoup de temps précieux aux Ukrainiens.

La Pologne, les États baltes et la République tchèque fournissent depuis longtemps à Kiev des armes lourdes. Les pays occidentaux sans expérience communiste – et plus éloignés de la frontière avec la Russie – l’ont jusqu’ici vu différemment. L’Ukraine explique en vain qu’après le défilé militaire de cérémonie, qui aura lieu le 9 mai sur la Place Rouge de Moscou, il sera peut-être trop tard pour de nouvelles livraisons.

Allemand représente un cas très particulier à cet égard. D’abord à cause de sa nécessité économique et ensuite à cause de la retenue militaire préventive de Pohitler. Même si nous vivons dans les années 1920, nos voisins occidentaux discutent le plus souvent des plans des années 1970 – la politique du chancelier de l’époque, Willy Brandt, qui a tenté de se rapprocher du camp communiste.

Selon certains chercheurs, les vertus des autoritaires orientaux de l’époque n’ont pas quitté la scène politique allemande à ce jour. Ce n’est pas un hasard si l’architecte en chef de « l’Ostpolitika » Brandt, Egon Bahr, longtemps après l’unification du pays, a appelé à la plus grande implication des autoritaires. Russie dans la structure européenne. Les partisans de la politique pro-Moscou sont rapidement devenus connus sous le nom de « Russland-Versteher » (« Comprendre la Russie »), dominant les sociaux-démocrates sur l’échiquier politique, et leur symbole est devenu le chancelier Gerhard Schröder, qui est passé directement de ses fonctions au Kremlin.

Tournant incertain

L’actuel chancelier des sociaux-démocrates, Olaf Scholz, est également l’un de ceux qui soutiennent le controversé gazoduc Nord Stream 2, contribuant à rapprocher Berlin de la Russie. Dans ce cas, cependant, il n’est qu’un des nombreux politiciens de premier plan d’Allemagne et même pas le plus important. Les chrétiens-démocrates d’Angela Merkel peuvent le dire. Lors de la dernière campagne électorale, les Verts se sont opposés à Nord Stream 2, pour des raisons environnementales plutôt que de politique étrangère. Mais ils finissent aussi par cesser de dire cela une fois que leurs préférences commencent à décliner.

Au troisième jour après le début de l’invasion russe, Scholz a annoncé au Bundestag le « tournant » de la politique allemande actuelle : la fin de Nord Stream 2, des investissements militaires massifs et une aide pour combattre l’Ukraine. Mais cela ne suffit pas. Dans les prochains jours, il devra faire face à d’autres défis et demandes, en fonction des horreurs que Poutine perpétrera dans l’est de l’Ukraine.

La pression à laquelle le chancelier a été confronté était énorme. Même les médias allemands sérieux et traditionnellement prudents ont émis l’hypothèse que Poutine ne le menace pas d’une frappe nucléaire pour l’approvisionnement en armes. Le géant allemand des affaires s’est alors demandé comment compenser l’éventuelle interruption au jour le jour de l’approvisionnement en gaz russe. Et surtout, il avait encore du mal à manœuvrer entre les restes de « Russland-Versteher » à ses côtés et les habitants en colère qui commençaient à exiger son départ.

Ça ne marcherait pas sans l’Allemagne

La Pologne et les États baltes, fortement soutenus par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont été les leaders de l’aide existante à l’Ukraine. L’Allemagne est encore plus sur le côté. Mais ce n’est pas la réponse de l’Europe à Poutine.

En 2011, le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a déclaré à Berlin : « Je commence à moins craindre la puissance allemande que l’indolence allemande ». Maintenant, ses paroles méritent d’être rappelées.

Les Polonais peuvent faire de leur mieux dans leur rôle de dirigeants des États de l’Est du bloc des 27 nations. Après sa réélection, le président français peut coordonner les plans de l’UE à partir de la semaine prochaine. Mais sans l’activité allemande, cela n’irait pas bien. Si l’Ukraine – qui se bat maintenant si durement sur son territoire qu’elle n’a pas à se battre pour le nôtre à temps – veut conserver un espoir de succès, elle a besoin du soutien indéfectible du pays européen économiquement et politiquement le plus fort derrière elle.

Sikorski a terminé son discours devant un public allemand par les quatre mots « nous devons agir maintenant ». Plus besoin, il y a de l’action.

