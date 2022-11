Penalty fatal, but en or ou intervention injuste de Suárez. L’Afrique attend toujours sa percée

De nouvelles célébrations de buts, de la danse sur les drapeaux de coin et des moments spectaculaires dans le jeu. Avec tout cela, les équipes africaines ont enrichi les championnats du monde de football au fil des ans. Cependant, même au début des CM au Qatar, aucun représentant du continent noir ne s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi. Qui est le plus proche d’une percée? Et quelles opportunités les Africains ont-ils cette année ?

Lors de la précédente Coupe du monde en Russie, cinq joueurs africains titulaires étaient tombés dans le groupe de base. Quatre ans plus tôt au Brésil, c’était la dernière sélection de 16 pour le Nigeria et l’Algérie. Le Ghana en 2010 est celui qui se rapproche le plus des visiteurs du top quatre.

Dans le seul championnat à ce jour, qui s’est déroulé en Afrique, le Ghana a bénéficié de l’expérience de sa principale participation à la Coupe du monde 2006 et de la nouvelle génération actuelle. En 2009, ils ont remporté de manière sensationnelle le Championnat du monde des moins de 20 ans.

Ils ont battu les Américains lors d’une course relativement passable à travers les araignées et ont joué un match nul avec l’Uruguay en huitièmes de finale. Dans la dernière minute de la prolongation, l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde s’est produit.

Lors de la confusion dans la surface, les joueurs ghanéens ont mis la pression sur l’adversaire, le gardien Fernando Muslera a été expulsé, mais Luis Suárez l’a remplacé sur la ligne. Dans une tentative désespérée d’arrêter la tête de Dominique Adiyiah, il a mis la main, ce qui a été accueilli favorablement par l’arbitre portugais Olegário Benquerenca.

Suárez a essayé de jouer un peu et s’est demandé pourquoi l’arbitre lui avait donné un carton rouge. Vaine. À ce moment-là, Asamoah Gyan s’est qualifié pour les demi-finales sur ses pieds, mais son penalty a touché la barre transversale.

À ce jour, il reste le seul joueur de l’histoire du championnat à ne pas convertir deux pénalités du match. Il s’est encore trompé en Allemagne 2006 contre la République tchèque, lorsqu’il a touché le poteau pour changer.

Suárez a sauvé l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2010 avec un arrêt de la main. | Vidéos : Youtube.com

Une séance de tirs au but a suivi, au cours de laquelle Gyan a de nouveau récupéré le ballon et cette fois il n’a pas hésité. Cependant, ses coéquipiers John Mensah et Adiyiah n’ont pas réussi et l’Uruguay s’est qualifié. Ses fans ont salué Suárez comme un héros, d’autres l’ont qualifié de fraude et son intervention « la main du diable ».

Le Ghana a regretté que l’arbitre n’ait pas pu juger la situation comme un but technique. « Ce n’était pas un penalty, c’était un but », a déclaré le défenseur John Pantsil.

Ni le Sénégalais ni l’enthousiaste Milla n’ont réussi

Même le Sénégal n’était pas loin des quarts de finale en 2002. Au début du Championnat d’Asie, ils ont surpris avec une victoire sur la France, championne en titre, ajouté des nuls avec le Danemark et l’Uruguay, et poussé la Suède en prolongation dans le tour. à partir de 16.

Une équipe délicieuse, entièrement composée de joueurs du championnat de France, emmenée par le prolifique Papa Bouba Diop. En quart de finale contre la Turquie, le Sénégal a marqué un but, mais c’était hors-jeu. Le match a de nouveau été prolongé et Mansiz Ilhan a décidé après seulement quatre minutes.

Depuis l’introduction de la règle du but en or, les Africains ne peuvent plus réagir d’aucune façon. La Turquie a pris la troisième place dans un tournoi plein de surprises. La quatrième Corée du Sud est devenue la première et jusqu’à présent aussi la dernière demi-finaliste de la Coupe du monde d’Asie.

Le Cameroun complète le trio africain des quarts de finalistes de l’histoire. Il a été le premier pionnier du continent noir lors de l’étape du tournoi en Italie en 1990. La plus grande impression était alors l’attaquant Roger Milla.

Le showman camerounais a déjà 38 ans, mais il parvient tout de même à marquer quatre buts et à divertir avec ses créations de danse. Grâce à lui, les « lions sauvages » ont remporté le groupe, où ils ont battu les champions en titre, l’Argentine et la Roumanie. En prolongation pour les 8es de finale avec la Colombie, c’est Milla qui a brillé avec deux buts.

Il a marqué le but de la victoire après avoir été légendaire kikku René Higuita.

Toujours en quart de finale contre l’Angleterre, le Cameroun a brillamment défendu et possédait toujours une avance de 2-1 à dix minutes de la fin. Cependant, les Islanders ont été sauvés par un penalty transformé par Gary Lineker. Le même joueur a marqué depuis le point de penalty dans le temps supplémentaire et a complété la transformation.

Les trois matches de l’Afrique en quarts de finale de la Coupe du monde ont duré plus de 90 minutes, mais aucun d’entre eux n’a été autre chose qu’amusant. Quelles sont les chances que l’adversité historique éclate au Qatar ?

Le problème, ce sont les entraîneurs et la corruption

Les trois équipes citées, le Ghana, le Sénégal et le Cameroun, se sont qualifiées. Ils sont complétés par la Tunisie et le Maroc. Les plus grands espoirs sont peut-être liés au Sénégal, mais leurs ligaments ont pris un coup avant le tournoi lorsque leur plus grande star Sadio Mané du Bayern s’est blessé.

« Nous avons suffisamment de joueurs dans les meilleurs clubs européens, mais nous avons également besoin de suffisamment d’entraîneurs africains pour progresser en tant que continent », a déclaré l’entraîneur du Sénégal Aliou Cissé après la dernière Coupe du monde, qui dirigera également l’équipe du Championnat du Qatar.

Les Africains ne manquent pas d’individus exceptionnels, mais ils échouent parfois en équipe et tactiquement dans des matchs importants.

D’ici 2020, neuf des dix pays les plus pauvres du monde se trouvent également en Afrique. La mauvaise situation économique du continent freine alors le développement du football et, à l’inverse, fait place à la fraude et à la corruption.

« Mais il y a toujours des surprises à chaque Coupe du monde. Je suis sûr que cette fois, ce peut être le Sénégal. Il peut atteindre les demi-finales », a déclaré l’ancien footballeur congolais Gabriel Zakuani.

Même sans Mané, le Sénégal semble être l’équipe africaine la plus forte. Ils ont le gardien de Chelsea Édouard Mendy dans l’alignement, et son coéquipier du club Kalidou Koulibaly est le capitaine. Le milieu de terrain d’Everton Idrissa Gueye doit également jouer un rôle important.

Les derniers vainqueurs de la Coupe d’Afrique avaient également un groupe décent. Le Qatar, l’Equateur et les Pays-Bas les attendent en « A ». Ils joueront un tournoi contre des adversaires européens aujourd’hui à 17h. Vous pouvez regarder des matchs via des diffusions en ligne.