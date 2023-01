Pekarová Adamová a retiré sa voix et a dit ce qu’il imaginait que le président dirait

« Ces derniers jours, l’ambiance a été trop agressive. Si les élections directes nous permettent à tous d’y participer, et c’est certainement une bonne chose que nous ayons cette possibilité, nous devons en même temps être capables de respecter et de tolérer les autres opinions. Et c’est parfois un peu plus difficile que nécessaire », a déclaré Pekarová Adamová.

Le président de la chambre basse du Parlement, qui a longtemps critiqué le candidat ANO du mouvement Andrej Babiš, a déclaré que le choix n’était « pas du tout difficile » pour lui. Selon ses déclarations antérieures, il voyait de l’espoir pour le candidat non populiste, digne et digne à la victoire en l’ancien soldat de haut rang Petar Pavlov.

Il prédit que le taux de participation sera aussi élevé qu’au premier tour, lorsqu’il a atteint 68,24 % ou 5,6 millions d’électeurs, soit environ 447 000 personnes de plus que le premier tour en 2018. a vraiment vécu ces quatorze jours », a-t-il expliqué.

Selon Pekarová, les électeurs qui se sentiront vaincus après l’annonce des résultats ne devraient pas le percevoir comme une déception fatale. « C’est une question générale qui est décidée à la majorité, et nous devons tous respecter les résultats des élections. Nous vivons ensemble ici et nous devrions tous nous soucier de bien vivre ensemble », a-t-il déclaré.