Pekarová a mis sa résidence à la disposition d’organisations russes interdites. Ses membres ont été persécutés à Moscou

Le siège du président de la Chambre des représentants était vacant depuis plusieurs mois, car le président de la chambre basse réside actuellement à Prague et a donc laissé la résidence vacante. Il fut ainsi le deuxième président à laisser la villa inhabitée. « Sauf moi et Miroslava Nemcova mais tout le monde l’utilise. » il dit Pekarova Adamova Flash j’ai signalé. Il a également révélé que son prédécesseur, Radek Vondraček (OUI), il élève des abeilles depuis le balcon de sa résidence.

La villa fonctionnaliste de la rue U Landronky date de la fin des années 1930. La Chambre des députés l’a acheté au milieu des années 1990 et, après la reconstruction, a commencé à fonctionner comme siège du chef de la chambre basse en 1997. Selon le chef du bureau de la Chambre des députés, Martin Plíšek, le coût mensuel de la villa – même maintenant, lorsqu’elle est vide – est d’environ 80 000 couronnes. Grâce au prêt pour la construction du Mémorial, les caisses du pays seront largement épargnées. Selon le contrat, l’organisation paiera 25 000 couronnes par mois pour l’énergie, l’entretien, etc.





Résidence du Président de la Chambre des Députés : Résidence du Président de la Chambre des Députés : Chef de la Chambre basse Markéta Pekarová Adamová fournit une résidence pour l’organisation Memorial, photographiée avec le président de l’association tpán ernousko (21/9/2022 ) | Flash : PHOTO : Jiří Koťátko / CNC



Les intérieurs de la villa correspondent parfaitement au fonctionnalisme austère. Chaque coin a sa propre justification et nous ne pouvons trouver que quelques salles de réunion, chambres, cuisines, salles à manger et salles de bains à l’extérieur. Les décorations simples sont principalement des peintures du peintre Jiří Aderle. Selon Pekarová, la résidence servira l’organisation du Mémorial du début octobre jusqu’à la fin mars de l’année prochaine. « Si la coopération se passe bien, nous n’avons aucun problème à prolonger le contrat », il ajouta.

Base commémorative à Moscou détruite

Pekarová a déclaré à Blesk Izpravám que l’organisation Memorial était son premier choix. « Je travaille avec eux depuis longtemps et la façon dont ils sont persécutés en Russie ne me laisse pas indifférent. Je pense que nous devrions faire tout notre possible pour soutenir ceux qui veulent continuer non seulement à préserver la mémoire de la nation, comme Memorial essaie de le faire, et qui font passer le mot et combattent la quantité massive de désinformation, de manipulation et de propagande. » a déclaré Blesk Zprávám peu après avoir remis la clé de l’immeuble au président de l’association, tpán ernoušek.

Amendes et prisons élevées en Russie

Memorial est une organisation qui diffuse des informations sur la répression soviétique depuis sa fondation à Moscou. À la fin de l’année dernière, la Russie avait banni Memorial du tribunal et annulé son siège à Moscou. « Ce n’est pas une fermeture et nos gens essaient toujours de faire leur travail, mais cela devient de plus en plus difficile. La vérité sur le passé est inconfortable maintenant. » a déclaré ernousek lors d’une conférence de presse.

Ernousek a dit à Blesk J’ai signalé que de nombreux membres du Mémorial ont quitté le pays, mais certains d’entre eux ont continué à travailler et beaucoup ont fini en prison pour de courtes périodes. « Ils ont été arrêtés lors de manifestations contre la guerre, jugés puis contraints de payer de lourdes amendes. Ils sont sous pression constante. » Etat

Trois membres de l’organisation ont fui vers la République tchèque

Il y a actuellement trois membres du Mémorial en République tchèque, et beaucoup viennent ici pour des réunions depuis d’autres pays. Maintenant, ils auront la paix et l’espace pour leur prochain travail. Ils envisagent également de coopérer avec d’autres organisations tchèques ou multinationales traitant de la guerre, de l’histoire, etc.

Quant à la mobilisation partielle qu’il a annoncée mercredi matin Vladimir Poutineselon ernousek, cela n’affectera pas les employés de Memorial – au moins ils devraient s’inscrire. « Mais cela ne rendra certainement pas la situation globale plus facile. » il a ajouté pour Blesk Zprávy.

Le mémorial a été construit à la fin des années 1980 et ses fondateurs comprenaient le dissident soviétique et lauréat du prix Nobel de la paix Andrei Sakharov. En tant qu’organisation commémorative internationale, elle opère depuis 1992, célèbre notamment pour avoir dénoncé les crimes du stalinisme, également vouée à la protection des droits de l’homme. Le groupe se décrit comme un mouvement plutôt que comme une organisation unique. En 2018, elle compte plus de 60 succursales et organisations affiliées réparties dans toute la Russie. Certains d’entre eux ont été la cible d’attaques dans le passé. International Memorial possède également des succursales à l’étranger, par exemple en Allemagne, en France et en Italie. La branche commémorative de la République tchèque a été créée en 2016.