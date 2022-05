Pays d’Amérique latine non invités – El Sol de México

Nous ferons deux épisodes sur l’histoire récente entre les pays qui n’ont pas été invités au Sommet d’Amérique et les États-Unis d’Amérique. Dans cette première partie, nous parlerons de l’histoire du début du XXe siècle entre le Venezuela et les États-Unis.

Le 22 juillet 1826, il y avait un appel qui ne couvrait pas tous les pays du continent américain, le soi-disant « Congrès de Panama », notre pays avait une participation dans laquelle les grands avantages que signifierait l’unité des nations sur le continent d’intégration ont été exaltés. .

L’un des principaux accords internationaux à l’appui de cette union a été signé au cours du même mois et de la même année, composé de nos pays, la Colombie, le Pérou et l’Amérique centrale, dans lequel ils ont célébré le « Traité de la Ligue des États-Unis et de la Confédération éternelle « , signé un traité d’amitié et d’inviolabilité, ce fut le premier instrument dans lequel un pacte fut signé entre ces pays contre la domination étrangère.

C’était la première idée institutionnelle qui a précédé la pensée bolivarienne sur l’Union latino-américaine avancée par le président Andrés Manuel López Obrador. Non seulement c’est une excellente idée de former une union continentale où l’histoire, les traditions, la culture, la langue et la religion nous unissent, mais d’un point de vue économique, c’est un bouclier contre les intentions expansionnistes persistantes et permanentes et les colonisateurs d’intérêts étrangers en, notamment les ressources naturelles.

Ces doctrines nous montrent que l’intégration continentale a tenté de dominer l’hémisphère dans l’intérêt des frontières territoriales, comme la Doctrine Monroe du 2 décembre 1823, qui énonçait généralement « l’Amérique pour l’Amérique », à l’exception de l’Amérique latine, puisque la logique est certes l’exception de l’Europe, mais la domination des États-Unis d’Amérique sur les autres pays du continent américain, une condition qui va à l’encontre du principe d’autodétermination des peuples et de non-ingérence dans les affaires de l’État, une tradition diplomatique que notre pays a traditionnellement maintenu pendant des décennies.

A Lima, au Pérou, en 1847, au Chili en 1856, des congrès se sont tenus pour poursuivre ce processus d’intégration de nos pays frères, sans grand écho.

L’histoire de ceux qui n’ont pas été invités à la session des États-Unis, ou ce qu’on appelle aujourd’hui le Sommet des Amériques, trouve son origine dans l’histoire de l’intervention dans laquelle les États-Unis sont restés en tête des pays enregistrant le plus haut nombre d’invasions armées de pays d’Amérique latine.

Historiquement, le Mexique était le pays le plus envahi par les États-Unis. Le Venezuela a été attaqué militairement par la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie, avec l’autorisation des États-Unis, pour recouvrer des dettes extérieures avec ces pays, pour lesquels la France et les États-Unis ont même rompu les relations diplomatiques avec la République du Venezuela, donnant lieu à ce qui est connue sous le nom de Doctrine Drago, où l’intervention armée pour le recouvrement des dettes d’un État est indiquée comme illégitime.

Cela a conduit au cas de la Conférence internationale américaine qui s’est tenue dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, du 23 juillet au 27 août 1906, à laquelle ont participé tous les États membres à l’exception du Venezuela.

Il a fallu plus de 50 ans au Venezuela pour accueillir la Conférence internationale des Amériques en 1954. Les relations entre plusieurs pays d’Amérique latine et les États-Unis ont été chaotiques, car leurs origines et leurs conformations ont des intérêts contradictoires ; D’une part, l’immense culture préhispanique qui a sous-tendu les peuples latino-américains en a fait une riche mosaïque d’enracinements et de résistance permanente pour son territoire ; D’autre part, la colonisation, les origines multiethniques et culturelles de nos principaux partenaires commerciaux et voisins du Nord nous ont amenés à avoir des objectifs différents.

Les relations avec Cuba et d’autres pays sont un autre sujet de livraison qui mérite une attention historique particulière où nous dirons seulement que l’histoire est ce qui a marqué les positions et les définitions politiques et économiques, mais cela ne signifie pas qu’elles sont éternelles et qu’elles ne devraient pas être vision de l’hémisphère d’unité, de coexistence et d’affaires avec égalité et justice. L’Amérique pour tous les Américains à travers le continent, par besoin, par foi et par croyance.