Payez-vous correctement les taxes YouTube et Twitch ? – Horydoly.cz

La Section Contrôle et Analyse Fiscale de la Direction Générale des Finances procède à une analyse des entités fiscales sélectionnées utilisant la plateforme Internet pour leurs activités, ce qui leur permet de gagner un revenu imposable en fonction des contenus qu’elles publient (par exemple YouTube et Twitch).

Lors du traitement des données et informations obtenues conformément aux lois et réglementations applicables, des entités fiscales ont été détectées qui n’ont pas correctement déclaré, et donc n’ont pas payé d’impôts sur les revenus provenant de l’exploitation de diffusions en direct (streaming) ou de la publication de vidéos via les plateformes Twitch ou YouTube , ou d’autres revenus (par exemple, de la vente de produits avec logo, de produits contractuels, de dons de parrainage, etc.). Dans certains cas, ces entités ne paient même pas la taxe sur la valeur ajoutée.

La différence entre le revenu constaté et les données revendiquées par l’assujetti dans la déclaration d’impôt sur le revenu d’une personne physique ou morale, ou pour la taxe sur la valeur ajoutée de ces assujettis (y compris les cas où la déclaration d’impôt n’est pas soumise du tout). ) s’élèvent, par exemple, uniquement dans les cas jusqu’à présent résolus par le Bureau des finances de la région de Moravie-Silésie à un montant de dizaines de millions de couronnes, qui ne sont pas transférés au budget public », a déclaré Jan Ronovsk, directeur général adjoint de Dans ce cas, les administrations financières suivent également une voie de charge minimale pour les sujets fiscaux, ce qui leur permet de déclarer les obligations fiscales supplémentaires qui ont été attribuées et d’utiliser ensuite l’option de plan de versement si les conditions sont remplies.

En conséquence, l’Administration financière recommande aux entités fiscales engagées dans les activités susmentionnées de veiller à la bonne déclaration de leurs obligations fiscales et, le cas échéant, de déposer des déclarations fiscales supplémentaires.

En raison des connaissances acquises sur le niveau d’infractions détectées dans certains cas, le domaine des revenus d’activités similaires réalisées à l’aide d’Internet et des réseaux sociaux continuera de faire l’objet d’activités de recherche et de contrôle par les administrations fiscales. Le prochain événement de ce segment est prévu pour le premier semestre 2023 et couvrira un plus large éventail de plateformes.