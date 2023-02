Pavel: Les Alliés devront faire preuve de plus de courage pour soutenir l’Ukraine, il faudra plus d’armes

« En termes d’armes conventionnelles, je ne vois vraiment aucune raison de les limiter. Sans technologie de blindage, véhicules sans pilote, artillerie et systèmes de missiles à longue portée, mais à l’avenir, peut-être même sans armée de l’air supersonique, l’Ukraine ne peut vraiment pas faire face à un adversaire aussi difficile », a-t-il ajouté. dit Pavel.

À la lumière des discussions en cours sur la livraison éventuelle d’avions de combat F-16 à l’Ukraine, il partage la position de la Pologne, qui, selon lui, a du sens si toute l’OTAN l’accepte.

Le président élu de la République tchèque, âgé de 61 ans, a accordé des interviews à plusieurs médias étrangers, dont la publication britannique BBC et le Financial Times, depuis sa victoire samedi sur l’ancien Premier ministre Andrej Babiš. Les journalistes étrangers interrogent principalement Pavel sur la politique internationale, et l’AFP ne fait pas exception à cet égard.

Dans l’interview, Pavel a répété que l’Ukraine devrait devenir membre de l’OTAN et de l’UE après la fin de la guerre et le départ des troupes russes.

« Ensuite, ce n’est qu’une question de volonté politique, car du point de vue des accords de valeur, des intérêts stratégiques à long terme et du point de vue de l’interopérabilité technique entre l’OTAN et les troupes ukrainiennes, l’Ukraine a rempli les conditions », a déclaré Pavel , ajoutant qu’avec l’adhésion à l’OTAN, « les soldats ukrainiens se souviendront du conflit en cours mené par les armées les plus expérimentées et les mieux préparées d’Europe ».

Selon Pavle, le conflit en Ukraine ne peut prendre fin que si la Russie quitte le territoire ukrainien, des négociations de paix ont lieu, les dégâts sont réparés puis pour la reconstruction d’après-guerre du pays et « dans le cadre légal, il y aura aussi des enquêtes sur les crimes de guerre ».

Cependant, selon Pavel, les partenaires de Kyiv ne peuvent contribuer à la fin physique des combats qu’en poursuivant leur assistance militaire et en étant « très cohérents dans la mise en œuvre des sanctions contre la Russie ».

« Ce n’est que grâce à des efforts aussi concentrés que la Russie pourra se rendre compte qu’elle a agi contrairement aux normes et que dans le monde civilisé du 21e siècle, même un grand pays comme la Russie ne peut ignorer les normes de la société mondiale qui fonctionne dans ses actions », a ajouté Pavel. .