Pavel Fischer | Élection présidentielle de 2023

Il est né le 26 août 1965 à Prague. Il a grandi à Prague Vinohrady. Il a étudié le français et le tchèque à la Faculté des Arts de l’Université Charles de Prague, où il a obtenu une maîtrise. Il a ensuite complété sa formation en administration publique à l’ENA. Il s’est marié en 1993 et ​​a quatre enfants avec sa femme Klara.

Dans sa jeunesse, il se consacre à la musique, à l’athlétisme et au scoutisme. Comme il l’indique sur son site Web, son nom de scout est Bob. Il parle couramment le français, l’anglais et le catalan, et peut parler l’allemand et le russe.

La fonction du château et la voie de la diplomatie

Après ses études, il a travaillé comme ouvrier géophysique à l’usine de Prague de la société nationale Geofyzika Brno. Entre 1993 et ​​1995, il a été directeur adjoint de l’Institut des communications de Prague.

Il s’installe ensuite au Château de Prague au Cabinet du Président de la République. A cette époque, Václav Havel était en poste et Fischer a progressivement remplacé les postes de spécialiste de la presse, de chef du service de presse et de chef du service politique.

Il a quitté le château à la fin du mandat de Havel en 2003 et Václav Klaus est devenu président. Pendant les sept années suivantes, il a été ambassadeur de la République tchèque en France. En 2008, la République tchèque a commencé à établir des relations diplomatiques avec Monaco. Conformément à la pratique internationale de Monaco, les ambassadeurs à Paris sont à l’ordre du jour de Fischer.

Il a reçu l’Ordre de St. Charles à Monaco et l’Ordre de la Légion d’Honneur de France. En outre, il a également travaillé au ministère des Affaires étrangères en tant que directeur d’un institut de recherche STEM.

première nomination présidentielle

Il a annoncé sa première candidature à la présidence le 5 octobre 2017. Il a reçu le soutien de 17 sénateurs, et la loi en impose au moins dix. Il a le soutien de plusieurs sénateurs élus à l’ODS, TOP 09, Maire et Indépendant, KDU-ČSL et SSD. Fischer est devenu l’un des neuf candidats à la présidence.

Fischer décrit un État moderne avec un président, qui garantit la justice et la solidarité, comme un point clé de son programme. Il avait l’intention d’ouvrir le château de Prague au public. Il a également promu une orientation occidentale, notamment en renforçant la coopération avec les voisins de l’UE et d’autres membres clés de l’OTAN tels que les États-Unis.

Il vise à revoir l’amnistie de Klaus. « Des choses comme ça ne devraient plus se reproduire, car à mon avis, la loi et l’État de droit en sont la conséquence », a-t-il déclaré.

Il a obtenu 10,23 % des suffrages à l’élection présidentielle (526 694 au total) et terminé troisième, il ne s’est donc pas qualifié pour le second tour. Il y a soutenu Jiří Drahoš, mais a été battu par le défenseur Miloš Zeman.

« Je suis un non partisan, je suis de Prague comme le bois. Et même si je suis de Prague comme le bois, j’obtiens de très bons résultats en Bohême de l’Est ou en Moravie du Sud », a-t-il déclaré à propos des résultats.

Dirigez-vous vers le Sénat et deuxième intérêt pour Castle

Un mois après son échec à l’investiture présidentielle, il a annoncé son intention de se présenter au Sénat en octobre 2018 pour le District No. 17. Son siège est à Prague 12, qui comprend un certain nombre de quartiers urbains au sud de Prague sur les deux rives du fleuve. Vltava.

Au premier tour, elle a obtenu près de 48% des voix, au second 78%, elle a battu l’opposante Eva Tyl, qui était soutenue par les Pirates et le Parti libéral de l’écologie. Au Sénat, il a décidé de rester hors-classement et n’a rejoint aucun club.

Après son élection, il a commencé à planifier sa candidature présidentielle aux élections prévues en 2023.

Il devient président de la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité. Le comité a conclu en juin 2021 que Miloš Zeman ne pouvait pas occuper le poste de président. Il est arrivé à la conclusion en examinant ses déclarations sur l’affaire Vrbětice, la désorientation et la mauvaise interprétation du texte de la Constitution.