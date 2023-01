Pavel deviendra président s’il remporte le premier tour, disent les parieurs électoraux

Il ne reste que quelques heures avant le début de la troisième élection présidentielle directe, vingt-quatre heures avant la fin du premier tour. Ensuite, il sera clair qui concourra pour le poste de chef de l’Etat – que ce soit Andrej Babiš, Danuše Nerudová ou Petr Pavel, qui a le plus de soutien. Reste à voir comment cela se déroulera, mais certaines indications sont claires et on peut en déduire quel scénario est le plus probable. Une personne qui peut très bien le faire est l’économiste et parieur professionnel Michal Sirový. « Si Petr Pavel remporte le premier tour, il deviendra presque certainement président. Andrej Babiš n’est pas le favori », a-t-il déclaré dans une interview pour CzechCrunch.

Jeudi soir, Andrej Babiš a fait sa première apparition dans un débat avec Petr Pavlo et Danuša Nerudová, qu’il a continué d’éviter à ce jour. Il a réalisé une telle performance standard à Nova, ses deux adversaires étaient bien préparés pour lui, de sorte que la répartition du pouvoir électoral n’a pas fondamentalement changé. Même pas visible Michal Sirovyqui gagne sa vie grâce à la politique (tchèque et étrangère), car il parie sur les résultats des élections : « Le débat à Nova s’est avéré très équilibré, aucun des deux n’ayant de points faibles clairs. »

Alors à quoi s’attendre ? Que le fondateur du mouvement ANO n’est vraiment pas un favori, dont il aime lui-même parler, et il y a de fortes chances qu’il soit assis au château de Prague par certains des deux représentants des forces démocratiques. Que doit faire Babiš pour penser à gagner ? Quelles sont les dernières tendances de campagne ? Pourquoi Neruda a-t-il échoué ? Sirový a parlé de tout cela dans une interview pour CzechCrunch.

Avez-vous reconsidéré votre point de vue sur les résultats des élections ces derniers jours ?

Je réévalue mes prévisions tous les jours, plusieurs fois, mais c’est un changement insignifiant. Cependant, comme ils parient également sur le pourcentage de gain du candidat individuel en décimales, chaque dixième peut avoir un impact important.

Et sur la base de quelles données avez-vous modifié votre estimation ? Après tout, les sondages ne sont pas sortis depuis plusieurs jours.

Je suis basé sur des données souples. Bien sûr, les derniers sondages de dimanche et de lundi, puis basés sur les réseaux sociaux, je consulte les données des moteurs de recherche, je regarde les débats pré-électoraux et leurs reflets dans les médias. Et j’ai ajusté mon estimation.

Combien de temps y consacrez-vous ? Est-ce à temps plein ?

La semaine pré-électorale est exigeante et nécessite plus qu’un emploi à temps plein. Et il ne s’agit pas seulement des élections en République tchèque, j’ai aussi regardé attentivement les élections en France et au Brésil.

Cependant, quand je vous demande si vous avez repensé ce point de vue, je veux dire si vous pensez que le résultat des prochaines élections a changé.

Je ne veux pas dire mon estimation exacte, mais en général, je suis d’accord avec les bookmakers que les deux premières places seront probablement Andrej Babiš et Petr Pavel. Danuše Nerudová devait suivre de loin. Les tendances qui ont commencé à apparaître à la fin de l’année sont soulignées. Danuse Nerudova a perdu. Il peut y avoir un débat à ce sujet, mais cela, du moins à mon avis, ne s’est pas concrétisé.

La tendance à la baisse de Danuša Nerudová est visible, y a-t-il une autre tendance qui émerge à la fin ? Y a-t-il quelque chose qui a conduit à la démission de Josef Středula ?

La démission de Josef Středula pourrait avoir des répercussions majeures si nous n’avions pas appris la libération d’Andrej Babiš lundi matin. Nerudová n’a pas vraiment besoin d’électeurs de Středula, mais après un mois où elle a été bombardée de nouvelles négatives, elle a besoin d’obtenir à nouveau des points positifs dans les médias. Ils sont venus dimanche soir, mais lundi, le tribunal les a démis de leurs fonctions – et l’effet de la démission de Středul était donc peu attrayant pour les résultats des élections.

Et la décision a-t-elle vraiment cet effet ? Cela peut-il affecter les résultats des élections ?

Je ne pouvais pas prédire le verdict du tribunal, donc en tant que profane, l’acquittement d’Andrej Babiš m’a surpris. Sans aucun doute, ce sont des points positifs pour cette campagne, mais je ne les exagérerais certainement pas. Les nids de cigognes ne sont qu’un des nombreux problèmes auxquels Babiš est confronté et que beaucoup de gens n’aiment pas. La réponse positive qu’elle a reçue a peut-être aidé à convaincre certains électeurs hésitants de l’ANO de voter pour Babiš pour le moment.

En principe, vous devez suivre tous les débats et interviews en détail, la finale télé est toujours très importante. Qu’est-ce que vous leur avez pris ?

J’ai prêté attention non seulement aux débats, mais aussi aux entretiens avec les candidats. C’est vrai que le débat télévisé est à l’honneur. Quant à ce qui était à la télévision tchèque dimanche, Pavel et Nerudová n’étaient pas si géniaux, mais ils n’étaient pas si mauvais non plus. Ils disent ce dont ils ont besoin.

Lors de la Prima de mercredi, il était déjà évident que les deux pourraient bénéficier d’un format plus étroit et ils se sont beaucoup améliorés lorsque j’ai comparé cela à leur forme il y a quelques mois. Ils ont démontré qu’ils pouvaient parler directement pendant une heure et demie, raisonnablement parlant, ils avaient l’air bien tous les deux, ils n’ont pas fait de grosse erreur. Pendant longtemps, il y a eu des incertitudes quant à leur performance dans les débats, et il était clair qu’ils étaient bien préparés pour cette discipline.

Photo : Petr Pavel / Danuše Nerudová / Gouvernement de la République tchèque Le trio présidentiel

Et Nova jeudi ?

Le débat final à Nova était égal. Aucun des trois dirigeants n’a réussi. Pavel et Nerudová ont clairement indiqué qu’ils pouvaient discuter ouvertement avec Andrej Babiš et, au pire, ne pas perdre le débat. Après le débat, le dernier groupe de personnes décidera, mais personne ne semble susceptible d’avoir des gains majeurs avant les dernières heures de l’élection.

On dit souvent – ​​d’ailleurs, vous l’avez tweeté à plusieurs reprises – qu’Andrej Babiš a peu de chances de devenir président. Avait besoin?

Cette hypothèse perdure. Le verdict de lundi pourrait lui faire gagner quelques unités à un faible pourcentage, mais cela ne changera pas fondamentalement l’image globale. Nous savons par les sondages que Babiš a complètement perdu au second tour avec les deux candidats. La différence est d’environ vingt pour cent. Si vous regardez les résultats des élections présidentielles dans l’Union européenne, lorsqu’un candidat perd systématiquement par une si large marge quelques semaines avant l’élection, il n’a jamais réussi à l’inverser au cours des dix dernières années. Cela ne veut pas dire que Babiš n’a absolument aucune chance, mais contre Petr Pavlov, par exemple, il serait un énorme outsider.

Mais qu’est-ce que c’est? En tout cas, la dernière élection s’est avérée être presque 50:50, en termes d’électorat, le peuple était divisé en deux camps – et le côté Zemanis de Babiš est probablement légèrement plus grand que le camp pro-gouvernemental …

Plus particulièrement, les élections législatives sont une discipline complètement différente. Babiš y avait un avantage majeur, car il y a combattu des politiciens très impopulaires. Ici, il affronte Petar Pavlov ou Danuša Nerudová, qui sont soit populaires dans la société, soit du moins ne dérangent pas fondamentalement les gens. Babiš a la malchance de se présenter contre quelqu’un directement lié au gouvernement. De plus, ses deux adversaires étaient plus populaires que lui. Et c’est très important.

Pouvez-vous lire dans les données que Petr Pavel aura une meilleure perspective pour le second tour que Danuše Nerudová ?

Pas trop. Si nous regardons les données du sondage, nous pouvons voir que Petr Pavel est fondamentalement aussi fort que Danuše Nerudová pour le deuxième tour contre Andrej Babiš. Mais il s’est avéré que la campagne de Danuša Nerudová n’était pas prête pour les critiques négatives et les communications de crise. Leur réponse au problème était inférieure à la moyenne et pas idéale. Et tout le monde peut le voir.

Et qu’a dû faire Babiš pour battre Petr Pavel au deuxième tour ?

Il doit se passer beaucoup de choses. Babiš doit convaincre le public que Petr Pavel ne devrait pas être si populaire. Je m’attendais à un coup extrême sur le général et à la hausse. Mais en deux semaines, ce qui n’est pas si long du point de vue d’Andrej Babiš, la cote de popularité de Pavlov aurait dû chuter. Et c’est hautement improbable.

En même temps, il aura besoin que son adversaire soit lié au gouvernement actuel, qui n’est certainement pas aussi populaire que le gouvernement de Petr Nečas en 2013, qui a ensuite aidé à faire élire Miloš Zeman. Et il doit également gagner chaque débat télévisé auquel il participe avec une marge de classe. Et le dernier débat avant la mi-temps a montré que ce ne serait pas du tout facile pour Babiš.

Et quand tout cela se réalisera et fonctionnera, Babiš deviendra-t-il président ?

Non, si cela se réalise, Babiš peut penser à faire 50-50 avec Petr Pavel. Mais il était hors de question qu’il soit le favori.

OK, le dernier débat est terminé et je comprends un peu mieux comment cela se déroulera samedi. 🙂 Je lancerai la prédiction du premier tour ici samedi à 13h00. Dors bien et va aux élections tranquillement demain. 🙂 Ça va être bien! ✌️#élection présidentielle 🇨🇿 — Michal Sirovy 🇨🇿 (@sssirda) 12 janvier 2023

En substance, vous avez dit quelque chose de similaire à ce qui s’est passé au tournant de novembre et décembre, lorsqu’il a été discuté qu’il y avait une chance théorique que Pavel et Nerudová soient en finale. Pour que cela se produise, il devait se passer beaucoup de choses, et cela ne s’est pas produit…

Oui, c’est vrai, seulement dans la garde opposée. La différence est qu’il y a environ un mois, Babiš n’était pas censé se qualifier pour le deuxième tour, mais maintenant sa participation à la finale est presque certaine.

Vous êtes sur Twitter il a écritque si Babiš veut penser à gagner, il doit gagner le premier tour d’au moins six pour cent et que Pavel et Nerudová obtiennent à peu près le même résultat. Pourquoi?

Nous savons d’après les données qu’Andrej Babiš fera de son mieux pour le second tour contre un candidat qui a déjà une grosse avance dès le premier tour. S’il remporte le premier tour par dix pour cent et avance avec Petr Pavlo, leurs chances sont à peu près égales.

Considérez que les votes de Danuša Nerudová seront toujours là, environ vingt pour cent, et cinq pour cent chacun de Marek Hilscher et Pavel Fischer, qui sont tous des votes quelque peu pro-pavloviens. Le nombre maximum de votes purement probabilistes de Jaroslav Bašta peut aller jusqu’à dix pour cent. Logiquement, Babiš devait obtenir un avantage aussi important que possible au premier tour, car au second, il a presque toujours tiré les cordes courtes pour éloigner les électeurs des candidats défaits.

S’il devait se terminer par un match nul entre Pavlo et Neruda, ce serait en faveur de Babiš. Il est vrai que tous les électeurs d’un candidat ne voteront pas automatiquement pour l’autre, c’est donc l’option la plus sûre mathématiquement pour Babiš. En revanche, si Pavel obtient un bien meilleur résultat que Nerudová en première mi-temps, c’est une mauvaise nouvelle pour Babiš, car cela signifiera une meilleure position de départ pour la seconde mi-temps pour son rival.

Alors si Petr Pavel gagne au premier tour ou est très proche d’Andrej Babiš, est-il quasiment certain qu’il deviendra lui aussi président ?

Si Petr Pavel gagnait le premier tour, il deviendrait presque certainement président. S’ils se retrouvent très proches l’un de l’autre avec Babiš, c’est fondamentalement la même chose. Je sais que cela semble si ultime, mais c’est la vérité.