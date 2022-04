Patrick Demarchelier, photographe officiel de Lady Di, décède à 78 ans

Paris. Le photographe de mode français Patrick Demarchelier, connu pour ses portraits de célébrités comme Lady Di et de mannequins comme Naomi Campbell, est décédé jeudi soir à l’âge de 78 ans.











© Fourni par La Jornada

En plus d’être le photographe officiel de Diana Princess of Wales, Demarchelier est connu pour ses photographies de Naomi Campbell et Nicole Kidman. photo





« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Patrick Demarchelier le 31 mars 2022 à l’âge de 78 ans », a écrit le compte Instagram officiel du photographe.

Son image est apparue principalement dans deux magazines de mode, Harper’s Bazar et édition américaine Modeavant de travailler pour une grande marque comme Chanel, Dior ou Armani.

À la fin de sa vie, sous le contrôle du mouvement de plainte pour agression sexuelle #Metoo, il a été accusé de harcèlement par sept femmes, dans une lettre publique en 2018.

Demarchelier s’est fait un nom pendant quatre décennies en travaillant autour de grandes stars. Les portraits de Madonna, ou Nicole Kidman enceinte, ont fait sensation dans les années 1990.

L’une de ses photos de Lady Di, les bras croisés sur les genoux, portant un diadème et un collier, est devenue l’une de ses photos les plus emblématiques. À partir de cette photo, il est devenu le photographe officiel de la princesse de Galles à cette époque.

Suite à la publication des réquisitoires de sept femmes, dont une de ses anciennes collaboratrices, le groupe Condé Nast (propriétaires de Mode et Captivant) a mis fin à son emploi chez le photographe.

Demarchelier a toujours nié les faits.

« Repose en paix Patrick Demarchelier. Merci pour tous ces merveilleux souvenirs et ces photos magiques et intemporelles », a réagi l’ancienne top model Cindy Crawford sur Instagram.

« La mode vient de perdre l’un de ses grands photographes », a déclaré l’actuelle présentatrice de télévision brésilienne et ancienne top model Cristina Cordula sur son compte Twitter.

Né au Havre (ouest de la France), il débute la photographie à l’âge de 17 ans. En 1975, il s’installe à New York, où sa carrière décolle pour de bon.