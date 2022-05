Patins olympiques installés à Valladolid

Le skateboard est un sport basé sur la propulsion avec des patins – éléments constitués d’une planche en bois, d’un axe, de roulements et de roues – tout en réalisant diverses figures ou manœuvres. Il s’agit d’une définition technique ou pure. Ceux qui le pratiquent ont tendance à être plus directs : « C’est un sport de rue ou de parc, un mode de vie. »

Ce sur quoi s’accordent puritains et pratiquants, c’est qu’il s’agit d’un des nouveaux sports olympiques, en première à Tokyo sous ses deux formes, rues et parcs, avec des médailles pour le Japon, l’Australie, le Brésil, l’Amérique du Nord et l’Angleterre, et qui est devenu permanente pour le prochain rendez-vous.

Valladolid, étant une ville sportive, dispose également d’un espace pour le skateboard. Et pas seulement avec le Skatepark Las Moreras, celui de Zorrilla ou celui de Pinar de Antequera. L’homme du lagon Alberto García, plus connu sous le nom d’Otto, a choisi ce sport et les installations intérieures pour son entraînement. Et quelques années plus tard, son école, la Skate Valley School, compte une fédération de 180 athlètes, étant la plus grande de Castille et León, et l’une des plus développées dans cette modalité, ayant ses principales écoles à Bilbao, Asturies, Madrid ou Barcelone. . référence nationale.

Image d’une école de skate à Valladolid. – Photo: Jonathan Tajes

Dans son Skate Valley Indoor, le bois se fait entendre avec des sauts, des figures et des patins ; Les cris des enfants résonnent alors qu’ils répètent les exercices encore et encore dans l’installation de 600 m2 située à Polígono de San Cristóbal. « Je patine depuis toujours, depuis que je suis enfant. Je suis de Laguna et il y aura un groupe de 30 personnes formant l’Association. Là, j’ai donné des cours jusqu’à la création d’une école en 2018. L’année suivante, je suis venu ici », raconte Alberto lui-même avec ses patins à roulettes d’intérieur, presque fabriqués de ses mains « et des mains des jumeaux Miguel et Jorge ».

« Nous avions besoin d’un endroit où les enfants pourraient apprendre et patiner. J’ai pris beaucoup d’idées et nous l’avons fait », a-t-il ajouté.

Après avoir souffert d’une pandémie de design, le skateboard est revenu avec plus de puissance – « Je ne sais pas si c’est à cause des problèmes d’être un olympien » – au point qu’il compte maintenant environ 180 étudiants/athlètes », tous dans la Fédération de Castille et León de Patinage ». « Peut-être que nous sommes la deuxième province avec le plus de permis. »

Image d’une école de skate à Valladolid. – Photo: Jonathan Tajes

Cinq de son équipe de jeunes, les frères Valladolid Hodei, Simón et Ana García Aja, Alan Sardina de Burgos et Marcos Herrera le week-end dernier à Biarritz (France) à Teenage Rampage, une sorte de moins de 18 ans européens, «la compétition la plus importante pour laquelle nous ont assister. Bien que sur la liste des gagnants, il y ait déjà des premiers prix à Life Skate Farm à Santander ou à ‘El Bollo’ à Aviles. « Les adultes concourent aussi, comme nos moniteurs David ou Darío, mais les cracks, ce sont les enfants », précise Alberto, avant de présider de nouvelles classes périscolaires (du mardi au vendredi tous les après-midi ; et les week-ends en soirée). Matin).

Le skateboard, bien qu’une route, a déjà son espace profond à Valladolid.