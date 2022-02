pas de finale de Ligue des champions, course de Formule 1 en Russie, la Pologne refuse de participer aux éliminatoires de la Coupe du monde

Alors que des sanctions ont été imposées à la Russie pour avoir envahi l’Ukraine dans le monde entier, le sport a envoyé un message fort et accru la pression en boycottant les événements et les tournois dans le pays.

La Russie a lancé jeudi une invasion terrestre, aérienne et maritime après que le président Vladimir Poutine a déclaré la guerre. Environ 100 000 personnes ont fui les explosions et les fusillades qui ont secoué les grandes villes. Des dizaines ont été signalés morts.

Le Comité international olympique a appelé les organisations sportives à annuler ou à reporter tous les événements qu’elles prévoyaient d’organiser en Russie et en Biélorussie, et à cesser d’utiliser les drapeaux et les hymnes des deux pays. La demande des autorités olympiques est intervenue après que l’UEFA a retiré la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg à la périphérie de Paris, et les autorités du ski et la Formule 1 ont retiré la prochaine course de Russie.

Vendredi, le député travailliste Chris Bryant a appelé le gouvernement britannique à saisir les actifs du milliardaire russe et propriétaire du club de Chelsea Roman Abramovich, invoquant des inquiétudes concernant des liens présumés avec la corruption. Bryant a déclaré que le ministère de l’Intérieur avait identifié Abramovich en 2019 comme ayant des liens avec l’État russe ainsi que des « activités et pratiques corrompues » et a suggéré que la Grande-Bretagne saisisse ses actifs et l’empêche de posséder un club de football.

L’ancien champion de boxe poids lourd Vitali Klitschko a déclaré qu’il prendrait les armes avec son frère et collègue membre du Temple de la renommée Wladimir Klitschko pour mener la « guerre sanglante » qui a suivi l’invasion de leur patrie, l’Ukraine, par la Russie.

Même les stars du sport russes ont exprimé leurs inquiétudes face à la crise actuelle. Le Russe Andrei Rublev a écrit « Non à la guerre, s’il vous plaît » peu de temps après sa qualification pour la finale des championnats de Dubaï. Pendant ce temps, le nouveau numéro un mondial, Daniil Medvedev, a déclaré: «Regarder les nouvelles de chez lui et arriver ici au Mexique n’a pas été facile. En tant que joueur de tennis, je veux promouvoir la paix dans le monde. Nous jouons dans de nombreux pays différents. Je suis allé dans de nombreux pays en tant que débutant et en tant que professionnel. Entendre tous ces messages n’est pas facile. … Je suis pour la paix. «

Voici une liste des interdictions russes dans le sport :

L’Association polonaise de football a déclaré que la Pologne ne participerait pas au tour de qualification de la Coupe du monde avec la Russie. La Russie accueillera la Pologne en demi-finale de la Coupe du monde le 24 mars, et si l’équipe est promue, le 29 mars accueillera la Suède ou la République tchèque en finale de la piste B. L’attaquant de la Pologne et du Bayern Munich, Robert Lewandowski, soutient la décision de l’Association polonaise de football. se soustraire aux qualifications pour la Coupe du monde.

La Formule 1 a ruiné le Grand Prix de Russie de cette saison à Sotchi lorsque son invasion de l’Ukraine a imposé des mesures punitives au monde sportif. La course de F1 n’aura pas lieu avant septembre dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, mais après des discussions avec l’équipe et l’instance dirigeante de la FIA, la direction de la série de sport automobile a décidé qu’il était « impossible » d’organiser un Grand Prix.

L’UEFA n’a pas été autorisée à accueillir la finale de la Ligue des champions vendredi et Saint-Pétersbourg a été remplacé par Paris. La finale du tournoi de la saison européenne de football masculin aura lieu le 28 mai, mais maintenant au Stade de France de 80 000 habitants à la périphérie de la capitale française, Saint-Denis, comme l’a décidé le Comité exécutif de l’UEFA. Cela fait suite aux discussions tenues ces derniers jours par le président de l’UEFA, Alexander Ceferin, en présence de représentants de la Commission européenne et du président français Emmanuel Macron, après que des inquiétudes ont émergé selon lesquelles la Russie conserverait l’événement prestigieux après son agression contre d’autres pays européens.