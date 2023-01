Pas d’attente et pas de corruption : le pays post-soviétique a créé un « miracle numérique »

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent. Cette description apparaît fréquemment dans les documents estoniens. Plus de 99 % de la population utilise Internet régulièrement. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de toutes les actions gouvernementales peuvent se faire via Internet.

Le taux de réussite des e-citoyens est plus faible : 98 % des Estoniens ont une carte d’identité numérique. Et 98 % des déclarations de revenus sont remplies numériquement.

Comment le pays post-soviétique est-il devenu un leader mondial dans le domaine de la numérisation de l’État ?

« Nous comprenons qu’il est nécessaire de trouver des solutions réalisables aux situations existantes, pas des solutions parfaites », donne l’exemple d’Erika Piirmets, consultante estonienne en transformation numérique. L’Estonie a de l’expérience à partager et souhaite aider d’autres pays dans un avenir où presque toutes les épreuves bureaucratiques peuvent être résolues en quelques minutes via un écran de smartphone.

Vous avez une description pour dire aux autres comment rattraper l’Estonie. Que couvre-t-il ?

Je suis consultant en transformation digitale. Je travaille pour le centre gouvernemental qui relève du ministère de l’Économie et des Communications. J’essaie de montrer des cas concrets, ce que l’Estonie a traversé lors de son parcours réussi pour devenir un pays numériquement développé.

Nous savons que nous n’allons pas rattraper les pays développés si nous ne changeons pas vraiment les règles du jeu. Erika Piirmets, conseillère chez E-Estonia.com

Je veux aussi faciliter la coopération entre les différents gouvernements. L’objectif est de montrer comment un logiciel d’une société australienne, par exemple, peut être utile dans le contexte spécifique de notre système. Et comment d’autres peuvent s’en inspirer.

L’Estonie a définitivement la réputation d’être un pays numériquement avancé. Comment cela s’est-il réellement passé ?

Notre voyage a commencé en 1991, nous sommes passionnés par la reconquête de l’indépendance et de l’indépendance vis-à-vis de l’Union soviétique. Nous avons eu la possibilité de bâtir notre pays sur des bases démocratiques et modernes. On voulait être au niveau des états dits nordiques, mais c’était difficile dans les années 90.

L’Estonie n’a pas assez d’argent ni d’infrastructures développées ou de services publics. Nous avons donc compris qu’il fallait complètement changer les règles du jeu, sinon nous ne pourrions jamais rattraper les pays nordiques développés. C’est pourquoi nous avons décidé de nous réorienter complètement vers une stratégie numérique.

L’objectif est de mettre en place au plus vite des services numériques utiles. Introduire des innovations dans le secteur public – signatures numériques, services en ligne – et changer ainsi tout le pays. En gros, nous avons décidé de l’aborder comme une start-up. Nous savons quelle est notre vision et s’il y a des problèmes en cours de route, nous y réagirons et nous nous adapterons.

N’avez-vous pas rencontré la résistance des anciennes structures dans les années 90 ? Tout le monde n’aime pas les changements radicaux.

Nous avons de la chance d’avoir des politiciens qui comprennent l’ampleur de cette opportunité. Il ne s’agit pas d’une technologie en particulier, nous cherchons simplement ce que l’avenir nous réserve. Dès le départ, nous étions ouverts à l’expérimentation. Et nous devons également mettre en place un cadre juridique pour cela.

Quels conseils donneriez-vous aux pays qui souhaitent tenter quelque chose comme ça ?

Lorsque vous décidez d’innover, vous ne devez pas avoir peur des solutions partielles. Vous ne trouverez jamais une solution qui fonctionne pour tout le monde. Dégager.

Vous devez vous dire : si nous introduisons cette technologie, elle résoudra 60 % ou 80 % des cas. La majorité de la population en profitera. Et c’est suffisant pour commencer, et nous verrons le reste plus tard.

Il faut du courage pour dire une chose pareille, mais c’est nécessaire. Et ces solutions contribuent ensuite à améliorer la qualité de vie dans notre pays et ainsi à développer également notre économie.

Quel est votre exemple préféré de service numérique estonien ?

Je ne sais pas quoi choisir, car il ne s’agit pas tant de services individuels que de l’ensemble de l’écosystème de services connectés les uns aux autres.

C’est probablement la chose la plus importante pour moi. En Estonie, nous disposons d’un système de services numériques complet, de sorte que 99 % de tous les services publics sont accessibles aux citoyens via Internet. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le secteur privé, qui est souvent à la pointe de l’innovation, et nous essayons de rester dans l’air du temps.

Voici à quoi ressemble la numérisation de l’administration publique en Estonie (traduction avec l’autorisation de l’auteur : liste des rapports)Vidéo : E-estonia.com, sous-titres : Pavel Kasík, News List

Je ne sais pas si la prochaine grande innovation concernera la blockchain, l’apprentissage automatique ou les voitures autonomes, mais nous avons du fer dans toutes ces technologies et nous les testons déjà. Ce n’est pas un terme futuriste pour nous, mais une réalité quotidienne.

La numérisation peut prévenir la corruption

Qu’est-ce qui empêche la transformation numérique de se dérouler avec autant de succès dans d’autres pays également ?

Dans certains pays, j’ai entendu dire que leurs dirigeants politiques n’accepteraient jamais la numérisation car cela exposerait leurs pratiques de corruption. Nous l’avons également vécu, dans les années 1990, la corruption sévissait en Estonie. Mais les cadres numériques ont éradiqué une grande partie de cette corruption.

Dans le monde numérique, vous ne pouvez pas facilement cacher vos actions et vous ne paierez pas pour votre ordinateur. Les citoyens n’ont pas besoin de se référer à ce qui est leur droit, le système informatique décide selon les règles données. L’Estonie a également numérisé toutes les discussions législatives dans les années 1990.

La corruption ne peut fonctionner là où la transparence est assurée. Lorsque la numérisation est effectuée correctement, elle empêche la corruption dans la plupart des cas. Il y aura un journal des demandes, si quelque chose d’inhabituel se produit, il s’affichera. La numérisation crée un environnement inadapté à la corruption.

L’Estonie, comme la République tchèque, porte en elle son passé de pays qui faisait partie du bloc de l’Est. Il porte également un haut degré de corruption. Mais maintenant c’est à l’Estonie perception de la corruption le meilleur de tous les pays de l’ancien bloc de l’Est. Qu’est-ce qui l’a aidé?

Oui, de nombreux pays post-soviétiques sont très similaires. Nous avons parcouru un long chemin depuis lors. C’est sans doute plus facile pour nous car nous sommes un petit pays (l’Estonie compte environ 1,3 million d’habitants, ndlr). Je l’entends beaucoup, mais je ne suis pas d’accord. Lorsque vous concevez correctement une solution technologique, elle fonctionne aussi bien pour une personne que pour un million et dix millions de personnes. Les possibilités de numérisation ne sont pas limitées par le nombre de personnes, au contraire.

Dès le début, nous étions déterminés à rompre avec le passé soviétique. C’est un régime que nous ne voulons plus faire. Les Estoniens voulaient rompre avec l’Union soviétique et ne pas regarder vers le passé.

Vous ne devriez pas numériser juste pour numériser quelque chose. Il faut le faire pour que les gens se facilitent la vie. Ensuite, cela fonctionnera. Erika Piirmets, conseillère chez E-Estonia.com

Nous avons effacé l’héritage soviétique de notre politique, remplacé par de jeunes représentants politiques. Nous sommes très chanceux de trouver des politiciens jeunes et courageux qui sont capables de prendre des décisions importantes bien avant qu’elles ne soient généralement acceptées.

Nous savons que la vraie transformation prend des décennies. Nous avons maintenant célébré 30 ans d’indépendance, vous pouvez donc voir que ce n’est pas un projet rapide. Quand on y pense, c’est le leadership des années 1990 qui nous a vraiment amené là où nous sommes aujourd’hui. Les politiciens peuvent voir au-delà des élections les plus proches. Ils voient l’avenir de l’Estonie en tant que nation numérique.

Selon vous, quels sont les principaux tournants vers la numérisation de l’Estonie ?

Je dirais surtout que la transformation numérique n’est étrangement pas une question de technologie. Il s’agit avant tout d’un problème humain et ensuite seulement d’un problème technologique.

Vous ne pouvez pas prendre une entreprise qui n’a pas du tout l’habitude de travailler avec des ordinateurs et lui imposer un état numérique. Cela ne fonctionnera pas, les gens le rejetteront. Nous avons donc commencé par l’éducation. Nous introduisons Internet dans chaque école.

Photo : e-estonia.com En 1997, l’initiative Tiger Leap a été fondée en Estonie, chargée d’apporter des ordinateurs modernes et Internet à toutes les écoles. Plus de quatre mille enseignants ont suivi une formation nationale en littératie numérique.

La compétence numérique fait partie intégrante de l’éducation de base, et une grande partie de notre budget sert à faire en sorte que la prochaine génération de citoyens grandisse avec ces compétences.

Une autre étape importante a été 2002, lorsque nous avons lancé les cartes d’identité numériques. Sans elle, aucun service numérique pour les citoyens ne peut être envisagé. Nous avons également introduit une norme pour l’échange de données (X-Road). Et depuis 2005, les Estoniens peuvent voter via Internet.

Vous pouvez démarrer une entreprise en une demi-heure

Une leçon est donc claire : commencer dans les années 90.

À partir de maintenant. Il vaut mieux commencer hier. Mais l’important est que cela commence par les dirigeants politiques du pays. Vous voulez que les gens changent de comportement, vous devez donc leur offrir quelque chose de vraiment utile. Quelque chose de fonctionnel, où ils n’ont rien à perdre, mais à la place, ils en tireront des bénéfices.

Si vous allez numériser quelque chose pour dire que c’est numérique, vous vous trompez. Cela ne servira à rien. Il faut tout concevoir pour le peuple, pour les citoyens du pays qui en tireront une valeur ajoutée. Alors la transformation numérique a une opportunité.

L’Estonie est également présentée comme un pays qui soutient les entreprises et les start-ups. Mais le soutien de l’État n’est-il pas davantage un tueur d’innovation ?

Le gouvernement ne soutient pas ses propres start-ups avec des subventions, si c’est ce que vous voulez dire. Il s’agit plutôt de créer un environnement où rien ne retient un entrepreneur compétent. Nous avons un incubateur de startups, nous avons des visas faciles pour les travailleurs étrangers, nous créons un cadre législatif qui facilite l’innovation.

Il est également facile pour un entrepreneur de créer une société en Estonie, de déposer une déclaration de revenus, la bureaucratie étant limitée au strict nécessaire. Tout est plus rapide ainsi. Si quelqu’un veut créer une entreprise, cela peut être fait en trois heures, en fait c’est une demi-heure maintenant. Notre record est de 15 minutes, ce qui, je pense, est aussi un record du monde.

Vous voyagez beaucoup pour le travail. Qu’est-ce qui vous manque à l’étranger par rapport aux services auxquels vous êtes habitué en Estonie ?

Nous sommes très gâtés à cet égard. Nous ignorons complètement ce qui est simple dans notre pays jusqu’à ce que nous voyions que ce n’est pas courant dans d’autres pays. Ce n’est qu’alors que j’apprécierai le luxe, par exemple la possibilité d’une signature numérique, le petit fardeau bureaucratique, cela me rappelle toujours à nouveau comment cela affecte les gens personnellement.

En Estonie, il me faut trois minutes pour remplir une déclaration de revenus. J’ai voté en ligne en quelques minutes. J’ai accès à tous mes dossiers médicaux. J’ai toutes mes ordonnances de pharmacie sous forme numérique. Mais je tiens à souligner à nouveau que ces services sont interconnectés, et c’est dans l’écosystème qu’il y a l’avantage.